العراق يتخذ قرارات قوية وجريئة بشأن مواطني 37 دولة

الأحد 21 مارس - آذار 2021 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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اتخذ العراق قرارا بشأن مواطني 37 دولة، اعتبره البعض "قرارا جريئا جدا"، اليوم الأحد 21 مارس/آذار.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية، خالد المحنا، إن الحكومة قررت دخول مواطني 37 دولة إلى البلاد دون تأشيرة دخول.

وتابع المحنا، في تصريحات نقلتها "السومرية نيوز" إن القرار "جرئ جدا" وهو يعمل على تنشيط الاستثمار.

وأشار المحنا إلى أن القرار جاء لتنشيط الاستثمار وينفذ مارس الجاري.

ويشمل القرار دول الاتحاد الأوروبي، وكندا وكوريا الجنوبية واليابان ونيوزيلندا.

ويخضع جميع المسافرين للإجراءات الاحترازية المقررة لمواجهة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"