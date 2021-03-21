صدور توجيهات عسكرية عليا بشأن معركة الخلاص ضد أذناب طهران في «اليمـن»

الأحد 21 مارس - آذار 2021 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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وجه رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي القائد الاعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الفريق محمد المقدشي ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير بن عزيز ومحافظ الجوف اللواء أمين العكيمي بالالتزام بالخطط العسكرية ومراجعتها بما يضمن تحقيق النصر على ميليشيا الحوثي الانقلابية والقضاء على المشروع الفارسي في اليمن.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي اجراه مساء اليوم السبت بوزير الدفاع الفريق محمد المقدشي ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير بن عزيز ومحافظ الجوف اللواء أمين العكيمي للاطلاع على مستجدات الأوضاع الميدانية في الجبهات.

وأكدا الرئيس هادي بأن الشعب اليمني لن يقبل أن يحكم من قبل اذناب ايران واذرع الحرس الثوري مهما كانت التضحيات.. مثمناً الدعم الأخوي للأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة وما يقدمونه من مساندة في هذا المجال.

ونوه ببسالة الضباط والصف والجنود وأبناء القبائل وتضحياتهم العظيمة في مختلف الجبهات وهم يسطرون ملاحم جمهورية عظيمة للحفاظ على النظام الجمهوري وتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن.

وأكد أن الجمهورية تخوض معركة الخلاص ضد المشروع الايراني الفارسي في المنطقة وضد بقايا النظام الإمامي والكهنوتي وللسير نحو بناء اليمن الاتحادي القائم على المساواة والعدالة والديموقراطية.

وحمل رئيس الجمهورية كل من وزير الدفاع ورئيس الأركان ومحافظ الجوف نقل تحياته الى ابطال الجيش الوطني أبناء ثورتي ٢٦ سبتمبر و ١٤ اكتوبر الذين يدافعون مكتسباتهما الوطنية و في مقدمتها النظام الجمهوري والديمقراطية واليمن الاتحادي .. مشددا على الاهتمام بالجرحى واسر الشهداء.

وكان وزير الدفاع ورئيس الأركان استعرضا مستجدات الأوضاع الميدانية في عدد من الجبهات والانتصارات الميدانية المتوالية على ميليشيا الحوثي الإرهابية وان النصر حليف الجمهورية لأنها مشروع حياة لليمنيين جميعا.

وأكدا أن معنويات الضباط والصف والجنود عالية وأن الجميع ينفذون الأوامر العسكرية بتفان وفدائيه.. مشيدان باهتمام ومتابعة فخامة الرئيس لمستجدات الأوضاع الميدانية في مختلف الجبهات.

من جانبه عبر محافظ الجوف عن تقديره لاهتمام ومتابعة رئيس الجمهورية، مشيراً إلى الانتصارات التي تتحقق كل يوم والمعنويات القتالية العالية التي يتحلى بها المقاتلون الأبطال.