التحالف يطلق عملية عسكرية جوية واسعة ضد «الحوثيين» بـ«مـأرب»

السبت 20 مارس - آذار 2021 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية،اليوم السبت، تنفيذه عملية إسناد واسعة للجيش اليمني وقبائل مأرب ضد مليشيا الحوثيين.

وقال التحالف في بيان له، إنه نفذ سلسلة استهدافات شملت عتاداً لمليشيا الحوثي، وموجات بشرية لعناصره في جبهة مأرب، "ضمن عملية إسناد الجيش اليمني وقبائل مأرب".

وأوضح في بيانه أن الدعم الذي يقدمه لقوات الجيش اليمني، "يأتي لحماية المدنيين من انتهاكات المليشيا الحوثية بعمليتها الهجومية تجاه مدينة مأرب".

وأشار إلى أن عملية الإسناد "أصبحت أكثر تأثيراً على المليشيا بانكشافها بالمناطق المفتوحة، ما كبدها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح".

وأكد التحالف أن عملياته العسكرية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن، في 7 مارس الجاري، بدء تنفيذ عملية عسكرية نوعية بضربات جوية ضد الحوثيين.

وأوضح "التحالف"، في بيان له، أن "العملية العسكرية تستهدف القدرات الحوثية بصنعاء وعدد من المحافظات اليمنية".

ومنذ فبراير الماضي، صعد الحوثيون هجماتهم في محافظة مأرب للسيطرة عليها؛ لكونها أهم معاقل الحكومة اليمنية والمقر الرئيس لوزارة الدفاع، إضافة إلى تمتعها بثروات النفط والغاز.

كما صعّدت مليشيا الحوثي، بالتزامن مع التصعيد في مأرب، من عملياتها ضد السعودية من خلال الطائرات المسيّرة والمقذوفات والصواريخ الباليستية، بالتزامن مع ضغوط من الأمم المتحدة وواشنطن والاتحاد الأوروبي لوقف الحرب الدائرة هناك.

وجاء تصعيد الحوثيين مؤخراً تزامناً مع إعلان الولايات المتحدة رفع المليشيا من قائمة الإرهاب، بعدما كانت قد أُدرجت في 19 يناير الماضي، وإنهاء دعمها للتحالف في اليمن.