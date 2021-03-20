الرئيس «هـادي» يهاتف اللواء «العرادة»..تحدث عن توجيه رئاسي للحكومة بشأن معركة «مـأرب»

السبت 20 مارس - آذار 2021 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أجرى رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، اليوم السبت، اتصالاً هاتفياً، بمحافظ محافظة مارب، اللواء سلطان العرادة، للاطلاع على مستجدات الأوضاع في المحافظة.

واستمع الرئيس هادي من محافظ مارب إلى شرح حول جهود تطبيع الأوضاع في المحافظة وسير العمليات العسكرية لمواجهة تصعيد ميليشيا الحوثي الانقلابية ومحاولتها الفاشلة لاجتياح المحافظة.. مشيداً بصمود قوات الجيش الوطني وأبناء القبائل الشجعان وتصديهم للهجمات المتتالية التي تشنها تلك الميليشيات الرافضة لجهود إحلال السلام والساعية لإطالة أمد الحرب.

وأطلع هادي على الاضرار التي يخلفها الاستهداف المتكرر بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة المفخخة من قبل الميليشيات ضد المدنيين والنازحين في المحافظة .. مشدداً على الأجهزة العسكرية والأمنية بمضاعفة الجهود لتأمين المحافظة وتثبيت الأمن ودحر الميليشيا الانقلابية حسب ما ذكر موقع الجيش سبتمبر نت.

وأكد أن الملاحم البطولية التي يسطرها أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في مختلف الجبهات سيخلدها التاريخ، في أنصع صفحاته.

وقال إن الشعب اليمني لن يقبل باستنساخ التجربة الإيرانية الفاشلة والمتطرفة.. مؤكداً أن الشعب اليمني بمختلف اطيافه دافع ويدافع وسيدافع عن كل مكتسباته الوطنية وفي مقدمتها النظام الجمهوري الخالد وثورتي 26 سبتمبر و14 أكتوبر.

لافتاً إلى أنه قد وجه الحكومة والجهات المعنية بتوفير كل ما يلزم لرفد جبهات مأرب ومساعدة السلطة المحلية لمواجهة أعباء التصعيد المستمر للميليشيات.. معبراً عن التقدير للأشقاء في دول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة على دعمهم الأخوي الصادق.

من جانبه عبر المحافظ عن تقديره لاهتمام رئيس الجمهورية بالمحافظة.. مؤكداً بأن مأرب وأبناءها ورجال الجيش والأمن سيظلون عند مستوى المسؤولية التي أوكلتها إليهم القيادة السياسية بتلبية متطلبات المواطنين ومقاومة مشروع ميليشيا الحوثي الانقلابي الذي لا يحمل إلا الموت والدمار والتخلف للشعب اليمني كافه.