شاهد بالفيديو.. صد أعنف هجوم حوثي بمأرب وتدمير أرتال المليشيا

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قالت وكالة الأنباء السعودية "واس"، السبت 20 مارس/آذار، إن التحالف العربي شن غارات جوية لدعم قوات الجيش الوطني التي صدت هجوما للمتمردين الحوثيين غربي محافظة مأرب (شمالي شرق اليمن).
ونشرت الوكالة تسجيل فيديو قالت إنه يظهر "إحباط محاولة الميليشيا الحوثية التقدم باتجاه مأرب في الكسارة، و التصدي لها من قبل الجيش الوطني اليمني والقبائل بدعم من تحالف دعم الشرعية في اليمن وقواته الجوية".
وذكرت الوكالة أنه "تم القضاء على أرتال الميليشيا الحوثية وتدمير معداتها العسكرية واصطياد بعض الدبابات وإلحاق خسائر كبيرة في صفوف عناصرها الإرهابية".
وتحدث مصدر حكومي يمني لوكالة فرانس برس عن "مقتل 70 مقاتلا على الأقل، بينهم 22 جنديا من القوات الحكومية وجرح عشرات من الطرفين في مواجهات جديدة خلال الساعات 48 الماضية".
وأوضح المسؤول أن المتمردين "شنوا هجوما عنيفا مصحوبا بالدبابات والعربات في جبهة الكسارة وتم التصدي للهجوم القوي بمساندة طيران التحالف".
من جانبهم، تحدث الحوثيون عبر قناة المسيرة التابعة لهم عن 38 غارة جوية شنها التحالف في عدة مواقع في محافظة مأرب.