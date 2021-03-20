الدكتوراه بامتياز للباحث ”أنيس آل يعقوب“

السبت 20 مارس - آذار 2021 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

عدد القراءات 169

نال الباحث أنيس حسين علي آل يعقوب درجة الدكتوراه بتقدير امتياز عقب المناقشة العلنية لرسالة الدكتوراه الموسومة بـ(أصول الاجتهاد السياسي في الكتاب والسنة وعمل الخلفاء) التي تمت في قاعة المناقشات بكلية التربية في جامعة عدن صباح اليوم السبت.

وتكونت لجنة المناقشة من أ.مشارك د/أحمد سعيد ثابت المقشاش عضوا ومشرفا علمية من جامعة عدن، و أ. مشارك د/أحمد غالب المغلس رئيسا ومناقشا داخليا، و أ.مشارك د/علي عبدالله حميد عضوا ومناقشا خارجيا من جامعة تعز.

وأشادت لجنة المناقشة برسالة الباحث أنيس حسين آل يعقوب، ووصفتها بالاطروحة المتميزة الفريدة وناقشت مسألة هي أهم ما يؤرق الأمة ألا وهي السلطة، باذلا فيها جهدا مضنيا رغم الوقت القصير الممنوح له.

واعتبرت لجنة المناقشة أن توظيف الباحث أنيس ال يعقوب للمعلومات في مكانها المناسب يشير إلى اتباعه طريقة لا يتقنها الا من أمتلك أدوات البحث العلمي؛ فقد تناولت الرسالة أكثر من ٥٠٠ مرجعا، خصصت لها ٦٠ صفحة.

وقدم الباحث أنيس حسين آل يعقوب في بداية المناقشة ملخصا عن رسالته، موضحا أنها تناولت الأصول الاجتهادية الثلاثة وما تندرج منها من فروع مع عرض ما يدل على هذه الأصول من القرآن والسنة وعمل الخلفاء الراشدين، مع تخصيص فصل لدراسة تطبيقات وقرارات سياسية (اجتهاد سياسي) للخلفاء الراشدين بين فيه مدى اعتمادهم على الأصول الثلاثة المذكورة.

مشيرا إلى أن البحث هدف إلى بيان الأصول الاجتهادية للفقه السياسي لبناء منهجية الاجتهاد السياسي على أصول وقواعد أصول الفقه، ودراسة الأصول الاجتهادية في اصول الفقه وانها تتسع لاستيعاب المستجدات السياسية المعاصرة، كما وهدف البحث إلى تجديد الفقه السياسي وربطه التام بأصوله وتطبيقات الخلفاء الراشدين بما يجعله مرجعية نظرية يستفيد من منهجيتها المجتهد المعاصر، وبيان البعد المنهجي للفعل السياسي للخلفاء الراشدين وليس تقمص مضامينه، لكون البحث في إطار منهجية الاتباع وليس منهجية التقليد والمحاكاة

وخلصت الرسالة لجملة من النتائج والتوصيات أهمها اقتراح أن تتبنى الجامعة أو المراكز البحثية مشروعا علميا لاستخراج ودراسة الفقه السياسي وأصوله في القرآن والسنة وعمل الخلفاء الراشدين، يجمع كل ما ورد فيها من أصول وفقه وقواعد وضوابط للفقه السياسي.

حضر المناقشة نخبة من الباحثين والمهتمين في الدراسات الإسلامية وغيرها من التخصصات وكذا أصدقاء الباحث الدكتور أنيس ال يعقوب.

يشار إلى أن الباحث أنيس حسين آل يعقوب وهو مستشار وزارة الأوقاف سبق له الحصول على درجة الدكتوراه بتقدير امتياز من جامعة القران الكريم والعلوم الإسلامية بجمهورية السودان عن رسالته الموسومة ب تعليل المتن عند المحدثين تطبيقا على التاريخ الكبير للإمام البخاري.