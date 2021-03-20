تقديم موعد امتحانات طلاب المدارس في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثي

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أعلنت وزارة التربية والتعليم في حكومة صنعاء، اليوم السبت تقديم، مواعيد امتحانات طلاب المدارس، بالتزامن مع انتشار وباء كورونا في صنعاء ومحافظات اخرى خاضعة لسيطرة الحوثيين.
وقالت الوزارة أن "اختبارات النقل المدرسي للصفوف من الأول وحتى الثامن ستبدأ السبت المقبل 14 شعبان 1442 هجرية، الموافق27 مارس".
وأشارت في تعيم لها الى أن "اختبارات النقل المدرسي للصفين العاشر والحادي عشر من المرحلة الثانوية ستبدأ السبت 21 شعبان الموافق 3 أبريل المقبل".
وحسب التعميم الصادر بتاريخ 17 مارس الجاري، فإن "اختبارات الشهادة الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي ستبدأ السبت 16 ذو القعدة ، الموافق 26 يونيو المقبل، فيما ستبدأ اختبارات الشهادة الأساسية العامة "التاسع" الأحد 17 ذو القعدة، الموافق 27 يونيو".