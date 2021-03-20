وزير الصحة يصدر تعميما هاما بشأن تفشي كورونا ويعلن: الأوكسجين نفد وعلى المواطنين لبس الكمامات

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أصدر وزير الصحة العامة والسكان في العاصمة المؤقتة تعميما هاما، بالتزامن مع تفشي جديد لفيروس كورونا ،في عدة محافظات يمنية.
وقال الدكتور قاسم محمد بحيبح، في تعميم نشره من على صفحته بتوتير، إنه يتوجب تفعيل الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا في جميع المستشفيات، وأخذ كامل الاحتياطات.
وخلال الأيام الماضية، عاودت موجة جديدة من فيروس كورونا في الانتشار، بعدد من المحافظات ك: حضرموت وتعز ولحج وعدن ومأرب، إضافة إلى العاصمة صنعاء، الواقعة تحت سلطة مليشيا الحوثي.
ودعا المواطنين إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وتجنب الزحام، ولبس الكمامات، والابتعاد عن المصابين بفيروس كورونا.
وأشار إلى أن "اسطوانات الأوكسجين وأجهزة العناية نفدت لدينا، وغرف العناية في مراكز العزل وصلت لطاقتها الاستيعابية القصوى".
وشدد بحيبح على عدم إجراء العمليات الروتينية في أقسام مستشفيات العاصمة المؤقتة (عدن).
وطالب بالالتزام من أجل مواجهة فيروس 'كورونا' في عدن، وبقية المحافظات.
وبلغ إجمالي عدد الحالات المصابة 3126 حالة و1520 حالة شفاء، و723 حالة وفاة،حتى امس الجمعة.
وأعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة كورونا التابعة لوزارة الصحة اليمنية، الجمعة، تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا.
وقالت اللجنة في نشرتها اليومية على تويتر: إنها سجلت 91 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في اليمن خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.
وأوضحت، أن الإصابات الجديدة توزعت بواقع (34) في عدن، (31) في حضرموت، (11) تعز، (10) المهرة، وثلاث في شبوة، وحالتين في لحج.
وأضافت اللجنة، أنها سجلت خلال الساعات الماضية 10 حالات وفاة منها ست في حضرموت، وحالتين في تعز، ومثلها في المهرة، كما سجلت تسع حالة شفاء، اربع منها في حضرموت وثلاثة في عدن وحالتين في شبوة.
وبحسب بيانات اللجنة، فقد بلغ إجمالي الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس في المحافظات المحررة حتى مساء اليوم الجمعة(3217) من بينها (733) وفاة، و(1529) تعافي، ولا تشمل الاحصائيات لا تشمل المحافظات الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي.