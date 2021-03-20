مستجدات معارك تعز.. تقدم مهم في الجبهة الجنوبية الشرقية

السبت 20 مارس - آذار 2021 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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حققت قوات الجيش الوطني اليوم السبت تقدما مهما بتحرير عدد من التباب في جبهة الشقب جنوب شرق تعز.

وقالت وكالة سبأ الرسمية نقلا عن مصدر عسكري، أن المواجهات العنيفة منذ فجر اليوم أسفرت عن تحرير تباب الفراوش والذراع وسط تراجع وفرار عناصر المليشيات .

وأضاف المصدر أن الجيش الوطني كبد المليشيات خسائر كبيرة في الارواح والمعدات العسكرية واستعادة أسلحة منها مدفع 120 وبي 10 ولازالت المواجهات مستمرة.