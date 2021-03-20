مليشيات الإمارات في الجنوب تواصل اختطاف مدير مكتب محافظ مأرب ومسئولين آخرين

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تواصل مليشيات الحزام الأمني، التابعة لما يسمى المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات، اختطاف مدير مكتب محافظ مأرب، وعدد أخر من المسؤولين في الحكومة الشرعية، بمحافظة أبين (جنوبي اليمن).
وبحسب قناة الجزيرة التي نقلت عن مسؤول حكومي يمني لم تُسميه، إن" قوات الحزام الأمني (المدعومة إماراتيًا) اختطفت مدير مكتب محافظ مأرب محمد البازلي، ومسؤولين آخرين، منذ أسبوعين في محافظة أبين.
وأضافت، أن قوات الانتقالي اخطتفت مدير مكتب محافظ مأرب وعدد من المسؤولين أثناء عودتهم من مهمة عمل رسمية في العاصمة المؤقتة عدن، فيما لم تذكر القناة أي معلومات اضافية عن أسباب الاختطاف.