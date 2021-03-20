غريفيث في عدن للمرة الثانية

السبت 20 مارس - آذار 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-تغطية خاصة

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وصل المبعوث الأممي مارتن غريفيث، ظهر اليوم السبت إلى العاصمة المؤقتة عدن في ثاني زيارة منذ عودة الحكومة المشكلة مؤخرا في ديسبمر 2020.

وسيلتقي المبعوث رئيس ومسئولين في الحكومة اليمنية، لبحث سبل انهاء الازمة.

وكان المتحدث باسم الحكومة اليمنية "راجح بادي" اتهم جماعة الحوثي المسلحة برفض كل الجهود الأممية لحل الأزمة في اليمن .

وقال ان"الحكومة مع وقف إطلاق النار وإيجاد حل سياسي، وأي تفاوض لا بد أن يستند لقرار مجلس_الأمن ومخرجات الحوار والمبادرة الخليجية".

وكان غريفيث قد زار عدن عقب الاستهداف الذي طال الحكومة اليمنية لدى وصولها مطار عدن الدولي في 30 ديسمبر الماضي.

وللمرة الثانية يعود المبعوث الى عدن، فيما لم ينجح في زيارة صنعاء، بسبب رفض الحوثيين استقباله ولقائه هناك.