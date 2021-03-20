هجوم حوثي جديد على السعودية ورواية مختلفة للتحالف

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أعلن التحالف العربي في اليمن ،اليوم السبت ،اعتراض وتدمير مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي تجاه خميس مشيط، في السعودية.
وأضاف أن الميليشيات المدعومة من إيران مستمرة بمحاولات استهداف المدنيين.
كما شدد على أنه يتخذ كافة الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين من الاعتداءات الإرهابية.
فيما قال المتحدث العسكري باسم مليشيات الحوثيين: استهدفنا مجددا بطائرة مسيرة موقعا عسكريا بمطار أبها جنوبي السعودية.
يذكر أن الميليشيات المدعومة من إيران، كانت كثفت خلال الأيام الماضية، محاولاتها استهداف أعيان مدنية واقتصادية في المملكة في محاولات أثارت إدانات عدة دول عربية وغربية، شددت على وقوفها إلى جانب المملكة وأمنها، شاجبة هجمات الحوثيين الإرهابية.