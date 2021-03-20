تفاصيل الحريق في مصفاه النفط بالرياض جراء هجمات للمليشيات الحوثية بمسيرات مفخخة وإدانات عربية ودولية

السبت 20 مارس - آذار 2021 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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أعلنت وزارة الطاقة السعودية، أمس، تعرض مصفاة الرياض لتكرير النفط لاعتداء إرهابي بطائرات مسيرة، كان المتمردون الحوثيون في اليمن أعلنوا إطلاقها.

وصدرت إدانات دولية وعربية إزاء العمل الإرهابي والتخريبي الذي يستهدف المنشآت الحيوية والمدنية، ويهدد أمن إمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالميين.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية «واس» عن مصدر مسؤول بوزارة الطاقة بالسعودية، أمس، تعرض مصفاة تكرير البترول في الرياض لاعتداءٍ إرهابي بطائراتٍ مُسيرة عند الساعة السادسة وخمس دقائق من صباح أمس، نجم عنه حريقٌ تمت السيطرة عليه، ولم تترتب على الاعتداء إصابات أو وفيات، كما لم تتأثر إمدادات البترول ومشتقاته.

وأكد المصدر أن المملكة تُدين بشدة هذا الاعتداء الجبان، وتؤكد أن الأعمال الإرهابية والتخريبية، التي تكرر ارتكابها ضد المنشآت الحيوية والأعيان المدنية، والتي كان آخرها محاولة استهداف مصفاة رأس تنورة والحي السكني التابع لـ«أرامكو» السعودية في الظهران، لا تستهدف المملكة وحدها، وإنما تستهدف، بشكلٍ أوسع، أمن واستقرار إمدادات الطاقة في العالم، والاقتصاد العالمي كذلك.

وجدد المصدر دعوة دول العالم ومنظماته للوقوف ضد هذه الاعتداءات الإرهابية والتخريبية، والتصدي لجميع الجهات التي تنفذها أو تدعمها.

وقالت الخارجية الأميركية إنها تدين بشدة الهجوم على منشآت «أرامكو» في السعودية.

وقالت نائبة المتحدث باسم الخارجية الأميركية جالينا بورتر، لقد رأينا أن الحوثيين أعلنوا مسؤوليتهم عن هذه الهجمات، مشددة على أن هذا السلوك يظهر عدم الاهتمام المطلق بسلامة السكان المدنيين، سواء الذين يعملون أو يعيشون بالقرب من الموقع، وزادت بالقول: «ندعو إلى الالتزام بوقف إطلاق النار، والدخول في مفاوضات».

وأدانت مصر الاستهداف بأشد العبارات، وأكدت الخارجية المصرية، في بيان لها، على عميق شجبها ورفضها الكامل لاستمرار هذه الاعتداءات التخريبية الجبانة، التي تُمثل تهديداً مباشراً لأمن واستقرار المملكة وشعبها، وكذا لأمن واستقرار إمدادات الطاقة. كما أعربت الإمارات والكويت والبحرين وقطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداء الإرهابي.

وقالت وزارة الخارجية اليمنية، في بيان، أمس، «إن هذه الأعمال الإرهابية والتخريبية لا تستهدف المملكة وحدها، وإنما تهدد أمن واستقرار إمدادات الطاقة في العالم».

بينما أعربت الأردن عن استنكارها الشديد لاستمرار هذه الأفعال الإرهابية المتكررة والجبانة واستهداف المنشأة المدنية والحيوية بهدف تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأدانت جيبوتي بشدة الاعتداء الإرهابي، وأكدت أن الأعمال الإرهابية والتخريبية التي تكرر ارتكابها ضد الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية، منها محاولة استهداف مصفاة ‎رأس تنورة والحي السكني لـ«أرامكو» السعودية، لا تستهدف ‎المملكة وحدها وإنما تستهدف أمن واستقرار إمدادات الطاقة في العالم. منظمة التعاون الإسلامي أدانت بأشد العبارات الاعتداء الإرهابي، وأكد الدكتور يوسف العثيمين الأمين العام للمنظمة في بيان أمس، أن الهجوم عمل إرهابي وتخريبي جبان.

وأدان مجلس التعاون الخليجي الاعتداء الإرهابي، وأكد الدكتور نايف الحجرف الأمين العام للمجلس، أن «هذا الاعتداء وما سبقه من أعمال إرهابية وتخريبية تكرر ارتكابها ضد المنشآت الحيوية والأعيان المدنية في السعودية، التي كان آخرها محاولة استهداف مصفاة رأس تنورة والحي السكني التابع لشركة (أرامكو) السعودية في مدينة الظهران، لا يستهدفان أمن المملكة ومقدراتها الاقتصادية فقط، وإنما يستهدفان أمن كافة دول المجلس والأمن والاستقرار الإقليمي والدولي».

وأكدت جامعة الدول العربية، في بيان، أمس، أن الهجوم يُشير بوضوح إلى أجندة جماعة الحوثي وداعميها، التي لا تستهدف المملكة العربية السعودية وحدها، وإنما تسعى لتهديد إمدادات الطاقة، التي تعد ركناً أساسياً في استقرار الاقتصاد العالمي. كما أعرب البرلمان العربي عن إدانته واستنكاره الشديدين للهجوم الإرهابي، مؤكداً في بيان له أمس، أن هذا الهجوم الإرهابي يعد تصعيداً خطيراً وأمراً مستهجناً ويمثل امتداداً للأعمال الإرهابية لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني تنفيذاً لمخططاته التخريبية