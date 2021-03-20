عودة واتسآب للعمل بعد تعطلة في معظم دول العالم

السبت 20 مارس - آذار 2021 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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تعرض تطبيق «واتساب» للرسائل الفورية، اليوم (الجمعة)، لعطل لدى عدد من مستخدميه حول العالم.

ولم يتمكن الأشخاص من تبادل الرسائل عبر التطبيق المملوك لشركة «فيسبوك»، ويتوقع أن هناك مشكلة في الخادم.

وتزامن ذلك مع تعطل في خدمة التطبيق من خلال «واتساب ويب». وغرد عدد من المستخدمين عبر موقع «تويتر» بأن تطبيق «واتساب» متوقف عن إرسال الرسائل. وبعد وقت قصير، أبلغ العديد من مستخدمي «واتساب» على وسائل التواصل الاجتماعي أنه أصبح بإمكانهم استخدام التطبيق مجدداً