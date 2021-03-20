تفاصيل أعنف الموجهات الطاحنة في مأرب استمرت 35 ساعة والجيش الوطني يعلن عن خسائر المليشيات بالأرقام

السبت 20 مارس - آذار 2021 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ غرفة الأخبار

عدد القراءات 1163

أعلن الجيش الوطني التابع للحكومة الشرعية، مقتل العشرات من جماعة "المليشيات " الحوثية في المعارك المحتدمة منذ أكثر من شهر ونصف في محافظة مأرب الغنية بالنفط شمال شرقي اليمن.

وأفاد المركز الإعلامي للقوات المسلحة عبر "تويتر"، بأن "قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية كسرت هجمات انتحارية شنّها الحوثيون على مواقع عسكرية في جبهتي هيلان والكسارة غربي مأرب" .

وذكر أن "المعارك التي دارت خلال الـ 35 ساعة الماضية في جبهتي هَيلان والكَسارة، أسفرت عن مصرع أكثر من 83 من الحوثيين، إلى جانب عشرات الجرحى".

وأشار المركز إلى "تدمير مدفعية الجيش آليات للحوثيين في مواقع متفرقة غربي مأرب، وتكبّيدهم خسائر بشرية ومادية كبيرة، في حين استعادت القوات آليات قتالية وأسلحة متوسطة وخفيفة وكميات من الذخائر المتنوعة".

وقال، إن "طيران التحالف العربي دمّر 5 آليات كانت تحمل تعزيزات غربي هيلان، وثلاث آليات مدرعة وعربتين (بي إم بي) في جبهة الكَسارة"، مؤكداً "مقتل جميع من كانوا على متنها".

المعارك التي دارت خلال الـ 35 ساعة الماضية في جبهتي هيلان والكسارة، أسفرت عن مصرع أكثر من 83 حوثيًا، إلى جانب عشرات الجرحى، ولازالت كثير من جثث المليشيات متناثرة في الجبال والشعاب.

وكانت مدفعية الجيش الوطني قد دمّرت آليات وأطقم تابعة للمليشيا في مواقع متفرقة غرب مارب، وكبّدتها خسائر بشرية ومادية كبيرة.

فيما استعاد أبطال الجيش الوطني أطقم وآليات قتالية وأسلحة متوسطة وخفيفة وكميات من الذخائر المتنوعة.

وكان الجيش الوطني قد أتلن مقتل وإصابة ما لا يقل عن 30 من جماعة الحوثيين في كمينين استهدفا مجاميع حاولت التسلل إلى مواقع عسكرية في جبهة هَيلان بمديرية صِرواح غربي مأرب، وذلك بعد يوم من معارك عنيفة في الجبهة الاستراتيجية ذاتها أوقعت 60 قتيلاً من الجماعة، حسب الدفاع اليمنية