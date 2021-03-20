رونالدو يضيف إلى جعبته رقماً قياسياً جديد في الدوري الإيطالي

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ضاف الأسطورة البرتغالية، كريستيانو رونالدو، رقما قياسيا جديدا إلى جعبته في الدوري الإيطالي. وحصل رونالدو، بحسب ما أوردته وكالة "رويترز" على لقب أفضل لاعب في الدوري الإيطالي موسم 2019-2020.
بذلك اللقب الجديد، في جائزة، صوت فيها اتحاد لاعبي كرة القدم الإيطاليين.
وساعد رونالدو، فريقه يوفنتوس في إحراز اللقب التاسع على التوالي في الدوري الإيطالي، الموسم الماضي.
ونقلت "رويترز" عن رونالدو، قوله بعد فوزه بالجائزة: "كان عاما غريبا، عاما لم يكن أحد يريده، لكن على المستوى الشخصي والجماعي، كان ذلك إيجابيا، لأننا فزنا بالبطولة".
وتابع النجم البرتغالي: "في البداية، كان من الصعب اللعب في ملاعب فارغة، لكن هدفنا كان الفوز بالبطولة وفعلنا ذلك.
لقد فوتنا دوري أبطال أوروبا ولكن هكذا هي كرة القدم." كما اختير هدف رونالدو، في مرمى سامبدوريا، ديسمبر/كانون الأول 2019، أفضل هدف في الدوري الإيطالي الموسم الماضي.
وتحدث رونالدو عن الهدف قائلا "كان أفضل أهدافي، أنا متأكد من ذلك". وأردف بقوله "أود أن أشكر زملائي في فريقي، لأنه بدونهم لم يكن من الممكن الحصول على هذه الجائزة".
واستمر قائلا "بفضل اللاعبين الذين صوتوا لي، أشعر أنني محظوظ للغاية. أعتقد أن الثقة والتحمل والعاطفة هي سر الاستمرار في الاستمتاع بكرة القدم".
واستدرك رونالدو قائلا "أشعر بالحافز ويجب أن يكون هذا هو الحال، وإلا فلن يكون من الممكن اللعب على هذا المستوى عندما تكون في سن 35 أو 36 أو 37 أو 40."
كما فاز أيضا جيان بييرو غاسبريني، المدير الفني لفريق أتلانتا، بلقب أفضل مدرب في العام