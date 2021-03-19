ابن سلمان يعلن عن حدث عالمي ستشهده السعودية خلال الساعات القادمة تفاصيل مكالمة هاتفية بين نائب رئيس الجمهورية واللواء سلطان العرادة هذه هي العلامات العشر الأكثر شيوعا لارتفاع نسبة السكر في الدم! مأرب :مستجدات المعارك في جبهة هيلان والكسارة ومصير التعزيزات الحوثية قوافل الدعم من الجنوب تتوالي على محافظة مأرب والمهرة تقدم دعمها للجيش والمقامة جامعة الدول العربية تتجاهل مأرب وتتهم المليشيات الحوثية بزعزعة الاقتصاد العالمي شاهد بالفيديو بايدن يسقط ثلاث مرات أثناء صعوده سلم طائرة الرئاسة ماهي أسباب الشخير وكيف نتخلص منه؟ الامارات تشيد بحدث عالمي كبير سيحدث في قطر سيعود عليها بالنفع إيطاليا تعيد إطلاق عمل الاتحاد الأوروبي في ليبيا و إفريقيا
يمكن أن تتطور أعراض مرض السكري ببطء شديد، لذلك قد لا تعرف حتى أنك معرض لخطر الإصابة بارتفاع نسبة السكر في الدم.
ولكن، هناك بعض العلامات الرئيسية التي يجب أن تبحث عنها.
ويحدث مرض السكري بسبب عدم إنتاج الجسم ما يكفي من هرمون الأنسولين، أو عدم تفاعل الجسم مع الأنسولين.
ويعد تشخيص الحالة مبكرا أمرا بالغ الأهمية، لأن المرضى أكثر عرضة لخطر الإصابة ببعض المضاعفات المميتة، بما في ذلك السكتات الدماغية.
وحذر موقع Diabetes.co.uk الطبي من أن أحد أكثر علامات التحذير شيوعا لمرض السكري، هو التعب غير المبرر. وقد تشعر بالتعب غير المعتاد أثناء النهار، أو تستيقظ وأنت تشعر بالإرهاق على الرغم من حصولك على قسط كاف من النوم.
ويشعر بعض مرضى السكري أيضا بالجوع الشديد معظم الوقت، حتى بعد تناول وجبة.
وتشمل أعراض مرض السكري أيضا حكة مستمرة - خاصة حول الأعضاء التناسلية.
وغالبا ما يتطور داء السكري النوع الثاني ببطء على مدى سنوات، وبالتالي يمكن أن تتطور الأعراض أيضا بشكل تدريجي. وعند التشخيص، قد يظهر الأشخاص المصابون بداء السكري النوع 2 أعراضا قليلة أو معدومة للحالة.
وفيما يلي 10 أعراض هي "الأكثر شيوعا" لمرض السكري:
المصدر: إكسبريس