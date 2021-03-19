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مأرب :مستجدات المعارك في جبهة هيلان والكسارة ومصير التعزيزات الحوثية

الجمعة 19 مارس - آذار 2021 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار
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كسرت قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية وطيران تحالف دعم الشرعية هجمات انتحارية شنّتها مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران على مواقع عسكرية في جبهتي هيلان والكسارة غرب محافظة مارب.

وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن المعارك التي دارت خلال الـ 35 ساعة الماضية في جبهتي هيلان والكسارة، أسفرت عن مصرع أكثر من 83 حوثيًا، إلى جانب عشرات الجرحى، مؤكداً أن كثير من جثث المليشيا ما تزال متناثرة في الجبال والشعاب.

وأضاف أن مدفعية الجيش دمّرت آليات وأطقم تابعة للمليشيا في مواقع متفرقة غرب مارب، وكبّدتها خسائر بشرية ومادية كبيرة. فيما استعاد أبطال الجيش أطقم وآليات قتالية وأسلحة متوسطة وخفيفة وكميات من الذخائر المتنوعة.

ودمّر طيران تحالف دعم الشرعية 5 أطقم كانت تحمل تعزيزات للمليشيا غرب هيلان ومصرع كل من عليها، فيما دمّر 3 أطقم أخرى مدرعة وعربتين بي إم بي في جبهة الكسارة ومصرع جميع من كانوا على متنها.

كما استهدف طيران تحالف دعم الشرعية بغارات أخرى تجمعات ومواقع لمليشيا الحوثي في مناطق متفرقة غرب مارب، وكبّدها خسائر فادحة في الأرواح والمعدات، منها غارة استهدفت اجتماعًا لقيادات حوثية وأسفرت عن مصرعهم جميعًا.

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