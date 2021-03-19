جامعة الدول العربية تتجاهل مأرب وتتهم المليشيات الحوثية بزعزعة الاقتصاد العالمي

الجمعة 19 مارس - آذار 2021 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - خاص

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اتهمت جامعة الدول العربية المليشيات الحوثة" بمحاولة زعزعة استقرار الاقتصاد العالمي إثر مهاجمتهم منشأة نفط تابعة لأرامكو.

وقال مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، إن الهجوم يُشير بوضوح إلى أجندة جماعة الحوثي وداعميها، التي لا تستهدف السعودية وحدها، وإنما تسعى لتهديد إمدادات الطاقة التي يُعد ركنا أساسيا في استقرار الاقتصاد العالمي.

وشدد المصدر على ضرورة قيام المجتمع الدولي ببذل ضغوط أكبر على "الحوثيين" ومن يقف خلفهم لوقف هذه الهجمات التي تسعى لإشعال الموقف وقطع الطريق على أية محاولة جادة للحل السلمي.

وأدانت السعودية الهجوم صباح اليوم وأكدت أن الأعمال الإرهابية والتخريبية، التي تكرر ارتكابها ضد المنشآت الحيوية والأعيان المدنية، والتي كان آخرها محاولة استهداف مصفاة رأس تنورة والحي السكني التابع لأرامكو السعودية في الظهران، لا تستهدف المملكة وحدها، وإنما تستهدف، بشكلٍ أوسع، أمن واستقرار إمدادات الطاقة في العالم، والاقتصاد العالمي كذلك.

كما تجاهلت جامعة الدول العربية كل الأفعال الإرهابية التي تمارسها المليشيات الحوثية ضد محافظة مأرب واستهداف الساكنين فيها بالصواريخ البالستية , وتوريع الأطفال والنساء. وكذلك الاعتداء على مخيمات النازحين