شاهد بالفيديو بايدن يسقط ثلاث مرات أثناء صعوده سلم طائرة الرئاسة

الجمعة 19 مارس - آذار 2021 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار

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رصدت تقارير أمريكية، اليوم الجمعة، تعثر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عدة مرات أثناء صعوده درج طائرة الرئاسة.

وتعثر بايدن البالغ من العمر 78 عاما مرتين قبل أن يسقط للمرة الثالثة أثناء صعوده درج سلم الطائرة الرابضة في قاعدة أندروز المشتركة، بحسب صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.

وبعد أن وقف على رجليه عقب سقطته، بدا أن بايدن أخذ دقيقة لإزالة الغبار عن ركبته قبل أن يشق طريقه أخيرا إلى الطائرة الرئاسية، ثم أدى التحية قبل الدخول في المقصورة للإقلاع إلى جورجيا.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ونائبه، كمالا هاريس مع الجالية الآسيوية في أتلانتا، بعد حادث إطلاق النار الجماعي يوم الثلاثاء الماضي في المنتجعات الصحية وصالات التدليك، الذي خلف 8 قتلى، بينهم 6 نساء آسيويات.

يشار إلى أن جو بايدن عانى من كسر في قدمه اليمنى أثناء اللعب مع كلبه، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، مما تطلب منه ارتداء حذاء طبي لتقويم العظام عدة أسابيع.