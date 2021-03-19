الامارات تشيد بحدث عالمي كبير سيحدث في قطر سيعود عليها بالنفع

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كشف بيان رسمي صادر عن البنك المركزي الإماراتي حول أداء الإمارات الاقتصادي في العام 2020 عن انكماش.
وجاء قياس الأداء في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد، وعن توقعاته للعام 2021.
وقال البنك المركزي الإماراتي في بيان اليوم الخميس، إن اقتصاد الإمارات انكمش بنسبة 5.8% في العام الماضي 2020.
وأضاف أنه من المتوقع أن ينمو اقتصاد الإمارات بنسبة 2.5% في العام الجاري 2021 وبنسبة 3.5% في العام القادم 2022.
وتوقع المركزي الإماراتي أن تستفيد دولة الإمارات من بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر في 2022.