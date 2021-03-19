الامارات تشيد بحدث عالمي كبير سيحدث في قطر سيعود عليها بالنفع إيطاليا تعيد إطلاق عمل الاتحاد الأوروبي في ليبيا و إفريقيا لماذا ترى الصين في سيارة تسلا تهديدا ممكنا لأمنها القومي؟ مذيعة سعودية تتحدث عن تعدد الزوجات: الإنسان العاقل موحّد تحذير عاجل من دواء شهير يستخدمه المواطنون بشكل دوري السعودية تعلن عن استهدافها بطائرات مسيرة مواجهة ثأرية لمحمد صلاح أمام راموس.. ؟ مدرسة الفقيد أكرم الصيادي في قعطبة تكرم المبدعين بطريقتها الخاصة هل يتحول كورونا الى فيروس موسمي؟ منظمة عالمية تجيب ظل ينكر وجود الفيروس حتى فتك به.. تعرف على أول رئيس في العالم يموت بسبب كورونا
ترى السلطات الصينية أن سيارات "تسلا" الكهربائية قد تشكل تهديدا للأمن القومي لذلك قررت الحد من استخدامها من قبل الجيش وموظفي المؤسسات الاستراتيجية والمسؤولين.
وجاء ذلك بحسب ما ذكرته صحيفة "وول ستريت جورنال". ووفقا للسلطات الصينية فإن مستشعرات وكاميرات "تسلا" يمكنها تخزين صور المواقع من حولها.
كما أنه يمكن للشركة الأمريكية مالكة "تسلا" الحصول على معلومات حول مكان ووقت استخدام سيارة "تسلا" ذاتية الحركة والبيانات الشخصية للسائق.
ووفقا لوكالة "بلومبرغ" سيتم حظر "تسلا" من دخول القواعد العسكرية والمجمعات السكنية لموظفي الشركات "الحساسة" وبعض الوكالات الحكومية في الصين.
وتتخوف السلطات الصينية من أن الكاميرات وأجهزة الاستشعار الأخرى الموجود في سيارة "تسلا" تظل تعمل طوال الوقت.
وتعتبر الصين واحدة من الأسواق الرئيسية لشركة "تسلا" ففي العام 2020 شكلت المبيعات للصين نحو 20% من إجمالي المبيعات.