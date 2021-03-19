مذيعة سعودية تتحدث عن تعدد الزوجات: الإنسان العاقل موحّد

الجمعة 19 مارس - آذار 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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قالت المذيعة لبنى عبد العزيز، إنه ليس لديها أي مشكلة مع الرجل ولكن مشكلتها مع “المفاهيم”، مضيفة: “الإنسان العاقل موحّد.. والعدل في العاطفة مستحيل”. وأوضحت “عبد العزيز” في لقائها ببرنامج “طارق شو” على قناة “روتانا خليجية”، أن الرسول ما قدر يعدل، ومستحيل أن يعدل الشخص في العاطفة. وأضافت: “الآن وضعنا غير والمجتمع غير والحياة غير، ونسبة البنات التي تستطيع تؤسس حياتها وتختار حتى زوجها غير الأول”.

وقال “طارق” إن الزواجات الناجحة هي الزواجات التقليدية أما الزواج عن حبها فكلها فاشلة، فردت “لبني عبد العزيز”: بعض الزواجات يطلب الشخص من الفتاة الزواج فتشير له إلى باب بيتها ويتزوجوا والأمور طيبة، هذه النوعية من الزواجات صعب فيها التعدد. وتابعت “عبد العزيز”: “هذا الفيديو المعروض شديت فيه على البنات، لأنني أتلقى رسائل من الكثيرات يقلن إنهن دخلن على الانستجرام الخاص بزوجها ووجدت أنه يتابع إحدى الفتيات”.