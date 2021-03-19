مدرسة الفقيد أكرم الصيادي في قعطبة تكرم المبدعين بطريقتها الخاصة

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أقامت مدرسة أكرم الصيادي حفل تكريميا لطلابها المبدعين برغم الحصار والحرب وانتشار الأمراض والأوبئه وتدهور المستوى المعيشي للمحافظة إلآ..انها لم تمنع عنهم إقامة الفعاليات والمسابقات الثقافية المدرسية على مستوى المديرية ...
حيث اقامت صباح الخميس 18/مارس مدرسة الفقيد أكرم الصيادي في قعطبة محافظة الضالع من حفل كرنفالي بهيج تكريما للمبدعين وحصولها على المرتبه الأولى في المسابقات المدرسية لهذا العام.
هذا وحضر العديد من الشخصيات والوجهات الإجتماعية في الحفل الذي إقيم برعاية مكتب التربية بالمديرية وبتنسيق مع منظمة إنقاذ لرعاية وتاهيل المهمشين والنازحين بالمحافظة .
وأكد المصدر ل مأرب برس أن المهرجان وتخلله العديد من الفقرات المتنوعة والتى بدأت بالقران الكريم ووالكلمات المعبرة عن الفرحة والرقصات الشعبية والمسرحيات الهادفة بما يعاني منه الطلاب من نقص الكتاب المدرسي والزي الرسمي ونقص الكادر التربوي كون المعلمات بدون رواتب شهرية ..
وذكر المصدر أن الطلاب قدموا العديد من المطالب في كلمة لهم ألقاها أحد زملائهم بسرعة توفير الكتاب المدرسي والزي و مبنى مدرسي نموذجي لعلها تحميهم من رذاذ المطر وتقيهم حرارة الشمس.
واختتم الحفل بتوزيع شهادات تقديرية للمبدعين والمعلمات والذي قام بتوزيعها إدارة الدرسة الرائعة وممثل مكتب التربية بالمديرية