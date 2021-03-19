روسيا ترد على احتمالية حرب جديدة بين موسكو وواشنطن: نستعد للأسوأ

الجمعة 19 مارس - آذار 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-وكالات

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بعد أن وصف الرئيس الأميركي جو بايدن، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه قاتل وتوعده بدفع ثمن تدخله في الانتخابات الأميركية، قال الكرملين اليوم الجمعة، أن عرض بوتين إجراء محادثات مباشرة على الإنترنت مع الرئيس الأميركي لا يزال قائما.

إلى ذلك، أشار إلى أنه بالإمكان فعل ذلك يوم الاثنين أو في أي وقت آخر مناسب لبايدن.

وردا على سؤال عما إذا كانت حرب باردة جديدة قد بدأت مع الولايات المتحدة: أوضح الكرملين "نطمح دائما للأفضل لكننا نستعد للأسوأ".

ويوم امس قال بوتين ردا على تصريحات بايدن أن الناس يرون الآخرين عادة كما يرون أنفسهم.

وأضاف "أميركا ربما تعتقد أننا مثلها لكن لدينا خريطة وراثية مختلفة".

إلى ذلك، قال: "سنواصل العمل مع الولايات المتحدة لكن على النحو الذي يفيدنا".

وتابع: "بشأن تصريحات زميلي الأميركي فماذا أرد عليه؟ سأقول له: كن معافى! أتمنى له الصحة"، مؤكداً أنه يقصد ذلك، ولا يقوله من باب السخرية أو المزاح.

كما أشار الرئيس الروسي إلى أن "هناك العديد من الأشخاص الشرفاء والمحترمين في الإدارة الأميركية، وروسيا ستعتمد عليهم".