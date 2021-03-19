ظل ينكر وجود الفيروس حتى فتك به.. تعرف على أول رئيس في العالم يموت بسبب كورونا فرنسا تحدد الطرف الوحيد المصر على استمرار الحرب في اليمن روسيا ترد على احتمالية حرب جديدة بين موسكو وواشنطن: نستعد للأسوأ عاجل: نتيجة قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.. باريس يصطدم بالبايرن بيان لحكومة الشرعية ردا على قرار مجلس الأمن الأخير الخاص بمأرب والحوثيين مسرحية الإمارات والحوثيين.. مناكفات كلامية وسط علاقات دافئة.. أسرار وخفايا العلاقات السرية موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2021 الديوان الملكي يعلن وفاة أمير سعودي في استفزاز جديد للامارات.. إيران:جزيرة طنب الكبرى وشقيقاتها جزء لا يتجزأ من سيادة «إيران» تقدم استراتيجي جديد لقوات الشرعية بـ«تعـز»
بعد أن وصف الرئيس الأميركي جو بايدن، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه قاتل وتوعده بدفع ثمن تدخله في الانتخابات الأميركية، قال الكرملين اليوم الجمعة، أن عرض بوتين إجراء محادثات مباشرة على الإنترنت مع الرئيس الأميركي لا يزال قائما.
إلى ذلك، أشار إلى أنه بالإمكان فعل ذلك يوم الاثنين أو في أي وقت آخر مناسب لبايدن.
وردا على سؤال عما إذا كانت حرب باردة جديدة قد بدأت مع الولايات المتحدة: أوضح الكرملين "نطمح دائما للأفضل لكننا نستعد للأسوأ".
ويوم امس قال بوتين ردا على تصريحات بايدن أن الناس يرون الآخرين عادة كما يرون أنفسهم.
وأضاف "أميركا ربما تعتقد أننا مثلها لكن لدينا خريطة وراثية مختلفة".
إلى ذلك، قال: "سنواصل العمل مع الولايات المتحدة لكن على النحو الذي يفيدنا".
وتابع: "بشأن تصريحات زميلي الأميركي فماذا أرد عليه؟ سأقول له: كن معافى! أتمنى له الصحة"، مؤكداً أنه يقصد ذلك، ولا يقوله من باب السخرية أو المزاح.
كما أشار الرئيس الروسي إلى أن "هناك العديد من الأشخاص الشرفاء والمحترمين في الإدارة الأميركية، وروسيا ستعتمد عليهم".