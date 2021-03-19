عاجل: نتيجة قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.. باريس يصطدم بالبايرن

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أسفرت قرعة دور ربع النهائي لدوري ابطال اوروبا التي اجريت قبل قليل (2ظهر الجمعة) عن المواجهات التالية:
مانشستر سيتي x بورسيا دورتموند
- بورتو x تشيلسي
- بايرن ميونخ x باريس سان جيرمان
- ريال مدريد x ليفربول
وتقام لقاءات ذهاب الدور ربع النهائي يومي 6، و7 أبريل المقبل، بينما ستلعب مباريات الإياب يومي 13، و14 من نفس الشهر.
اما مباريات ذهاب الدور نصف النهائي ستقام يومي 27، و28 أبريل، بينما ستلعب مباريات الإياب يومي 4، و5 مايو، على أن تجرى المباراة النهائية في الـ29 من الشهر ذاته.