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موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2021

الخميس 18 مارس - آذار 2021 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات
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اكتمل، مساء أمس الأربعاء، عقد المتأهلين إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد إسدال الستار على منافسات دور الـ16.

 

واكتمل عقد المتأهلين، بعد حسم بايرن ميونيخ - حامل اللقب - مكانه ضمن الثمانية الكبار، بجانب ليفربول، ريال مدريد، باريس سان جيرمان، بورتو، تشيلسي، بوروسيا دورتموند ومانشستر سيتي، بحسب ما نشره الحساب الرسمي لمسابقة دوري أبطال أوروبا عبر "تويتر".

 

وغاب عن ربع النهائي، لأول مرة منذ سنوات، الثنائي كريستيانو رونالدو، وليونيل ميسي، بعد خروج يوفنتوس الإيطالي وبرشلونة الإسباني المنافسات من الدور ثمن النهائي.

  

وتقام قرعة ربع نهائي ونصف نهائي دوري أبطال أوروبا، غدا الجمعة، وذلك في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، في مدينة نيون السويسرية، في تمام الساعة 11 ظهرا بتوقيت غرينيتش.

 

ومن المقرر أن تكون القرعة مفتوحة على جميع الاحتمالات دون تصنيفات، ما يتيح الفرصة لوقوف فريقين من نفس البلد في تلك المرحلة من البطولة.

 

ويمكن أيضا أن يلتقي فريقان، التقيا في وقت سابق في نفس المجموعة، وهو يعد مغايرا لنظام البطولة في مرحلة ثمن النهائي.

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