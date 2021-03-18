موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2021 الديوان الملكي يعلن وفاة أمير سعودي في استفزاز جديد للامارات.. إيران:جزيرة طنب الكبرى وشقيقاتها جزء لا يتجزأ من سيادة «إيران» تقدم استراتيجي جديد لقوات الشرعية بـ«تعـز» بعد تأجيله بسبب اعتراض روسيا.. مجلس الأمن الدولي يصدر قرار بالإجماع بخصوص الهجوم الحوثي على مأرب ”الانتقالي الجنوبي“ يلجأ لـ”ورقة خطيرة“ للضغط على الحكومة وتحقيق مكاسب سياسية مأرب : إشهار عمل الفريق الإقليمي لتنسيق العمل الإنساني وزير التربية يطلع على سير عملية الإعداد والتجهيز لامتحانات الشهادة العامة الإعلان رسميا عن غرة شهر رمضان العثور على فنانة سورية مقتولة داخل شقتها في هولندا
أعلن الديوان الملكي السعودي، مساء اليوم الخميس، عن وفاة أحد الأمراء .
وقال الديوان الملكي السعودي في بيان له، مساء اليوم الخميس: "انتقل إلى رحمة الله تعالى، صاحب السمو الأمير/ بندر بن ذعار بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي آل سعود".
وأضاف البيان الملكي، أنه "سيصلى عليه – إن شاء الله – يوم غد الجمعة الموافق 6 / 8 / 1442هـ، في مدينة الرياض".
وجاء في بيان الديوان الملكي الذي أوردته وكالة الأنباء السعودية: "تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".