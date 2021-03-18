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الديوان الملكي يعلن وفاة أمير سعودي

الخميس 18 مارس - آذار 2021 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات
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أعلن الديوان الملكي السعودي، مساء اليوم الخميس، عن وفاة أحد الأمراء .

 

وقال الديوان الملكي السعودي في بيان له، مساء اليوم الخميس: "انتقل إلى رحمة الله تعالى، صاحب السمو الأمير/ بندر بن ذعار بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي آل سعود".

 

وأضاف البيان الملكي، أنه "سيصلى عليه – إن شاء الله – يوم غد الجمعة الموافق 6 / 8 / 1442هـ، في مدينة الرياض".

 

وجاء في بيان الديوان الملكي الذي أوردته وكالة الأنباء السعودية: "تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".

 
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