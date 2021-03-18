في استفزاز جديد للامارات.. إيران:جزيرة طنب الكبرى وشقيقاتها جزء لا يتجزأ من سيادة «إيران»

الخميس 18 مارس - آذار 2021 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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ردت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، على ما جاء في بيان اجتماع دول مجلس التعاون الخليجي الأخير، الذي رفض استمرار ايران باحتلال جزر طنب الكبرى والصغرى وأبو موسى التابعة للإمارات".

و نقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، قوله أن الجزر الاماراتية الثلاث التي تحتلها طهران جزء لا يتجزأ من سيادة إيران ووحدة أراضيها.

وكان مجلس التعاون الخليجي، قد أدان أمس الأربعاء سلوك إيران المزعزع لأمن واستقرار المنطقة والعالم.. مؤكدين ووقوفهم صفا واحدا في مواجهة أي تهديد تتعرض له دولهم.

وطالب الوزراء في بيانهم الختامي الصادر عقب الاجتماع، : "أن تشتمل المفاوضات المستقبلية مع إيران على معالجة سلوكها ورعايتها للإرهاب، ورفض استمرار احتلالها لجزر طنب الكبرى والصغرى وأبو موسى التابعة للإمارات".

ومنذ 49 عاما، وبالتحديد فى عام 1971 احتلت إيران 3 جزر إماراتية بالخليج العربى وهى: طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى.

وتحتل القضية بعداً استراتيجياً، فعلى الرغم من صغر مساحة هذه الجزر فإنها ذات أهمية استراتيجية بالغة؛ إذ إنها تقع على امتداد الطريق الضيق الذي يعبر الخليج العربي نحو مضيق هرمز ومنه إلى خليج عُمان.

كما أن معظم صادرات الخليج النفطية ووارداته غير النفطية تمر عبر هذا الطريق• وعلاوةً على ذلك، فإن عدداً من حقول النفط والغاز البحرية تقع على مقربة من الجزر الثلاث، مما يعطي هذه الجزر أهمية استثنائية بالنسبة إلى أي قوة تسعى إلى حماية الملاحة البحرية والحقول البحرية في هذه المنطقة أو مهاجمتهما، وتحظى بأهمية إستراتيجية واقتصادية كبيرة جدا لأسباب مختلفة، منها اشرافها على مضيق هرمز الذى يمر عبره يوميا 40% من النفط العالمي، ومن يسيطر على هذه الجزر يتحكم بحركة الملاحة البحرية في الخليج.