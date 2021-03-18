تقدم استراتيجي جديد لقوات الشرعية بـ«تعـز»

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حققت قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية، اليوم الخميس تقدم عسكري جديد مكنها من السيطرة على جبل جاشع الاستراتيجي بالكامل وعدد من المواقع في محيط مديرية حيفان جنوب تعز .
وأكد مصدر عسكري في تصريح صحفي أن قوات الجيش الوطني استكملت تطهير وتأمين جبل جاشع الاستراتيجي وتبة مخادرة وعدد من المواقع..مشيراً الى ان المواجهات اسفرت عن مصرع 4 من عناصر المليشيات وأصيب 6 أخرين .
وفي جبهة مدارات غرب المدينة تصدى الجيش الوطني لهجوم للمليشيات ، وكبدهم خسائر كبيرة بالارواح وإحراق طقم عسكري للمليشيات ومقتل من كانوا على متنه ولاذ من تبقى منهم بالفرار .