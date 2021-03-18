”الانتقالي الجنوبي“ يلجأ لـ”ورقة خطيرة“ للضغط على الحكومة وتحقيق مكاسب سياسية

الخميس 18 مارس - آذار 2021 الساعة 09 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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نجا وزير الخدمة المدنية ناصر الوالي، الخميس 18 مارس/آذار، من محاولة اغتيال بعبوة ناسفة انفجرت بموكبه في مدينة عدن، بالتزامن مع هجوم انتحاري استهدف حاجزاً أمنياً بأبين، بعد ساعات من افشال هجوم جوي بطيران مسير كان يستهدف قصر المعاشيق الرئاسي.

وفيما لم تتبنَ أية جهة مسؤوليتها عن الحوادث الارهابية الثلاث، التي تم توزيعها على الحوثيين وتنظيم القاعدة، خرج ”الانتقالي الجنوبي“، المدعوم اماراتياً، ببيان أرجع فيه أسباب الاختلالات الأمنية وعمليات الاستهداف الممنهجة، إلى غياب قوات ما يعرف بـ”النخبة الشبوانية“ الموالية لها عن محافظة شبوة.

ضغوط

وأكد المجلس في بيانه أن هذه "الاختلالات الأمنية وعمليات الاستهداف الممنهجة لم تكن مشهودة بذات القدر والامكانيات إبان إحكام النخبة الشبوانية سيطرتها على محافظة شبوه".

وأضاف البيان أن "الفترة الأخيرة شهدت عودة لنشاط الجماعات الإرهابية بشكل ملحوظ، الأمر الذي يتطلب عودة النخبة والسير قدما لتستأنف مهامها مع كل القوات الجنوبية في مواجهة الإرهاب وقطع دابره من الجنوب كله".

ولفت المجلس إلى أنه يواجه "خطة جديدة وخطيرة هدفها إلغاء دوره"، مؤكدا أن "هذه الخطة ستبؤ بالفشل وسيظل (المجلس وقواته) بالمرصاد لتلك الجماعات الإرهابية وداعميها".

مراقبون سياسيون، قالوا لـ”مأرب برس“، الى ان بيان الانتقالي السريع وربطه لتلك الحوادث الارهابية، بغياب قوات ”النخبة“ والتي كانت تتواجد في محافظة شبوة، ”إشارة إلى توجه يهدف للضغط على الحكومة الشرعية والتحالف بالسماح لتلك الفصائل بالعودة إلى المحافظة بعد دحرهم منها في أغسطس/آب 2019“.

وتشهد العاصمة المؤقتة عدن، التي تسيطر عليها القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، انتشارًا واسعًا للمسلحين خارج اطار السلطة، وارتفاعًا مطّرداً في عمليات الاغتيال والتخريب، في ظل قيود تواجهها الاجهزة الامنية الحكومية تمنعها ممارسة مهامها.

ومنذ تشكيل حكومة المحاصصة في 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي، تجمّد اتفاق الرياض بشكل شبه كلي، حيث شعر المجلس الانتقالي الجنوبي بأنه نال ما كان يطمح إليه من شرعية وحكم محافظة عدن بشكل رسمي عبر محافظ موالٍ له هو القيادي بالمجلس أحمد لملس.

وفي الشق العسكري والأمني، لم تتحقق أي خطوة جوهرية، ففي محافظة أبين، اكتفى الوسطاء السعوديون بفصل القوات التابعة للحكومة والانفصاليين عبر نشر كتائب من ألوية العمالقة السلفية في نقاط التماس كقوة لحفظ السلام، أما في عدن، فكان التنفيذ الوحيد من قبل المجلس الانتقالي هو تسليم موقع قلعة صيرة المطل على قصر معاشيق لألوية الحماية الرئاسية، وبعض الحواجز الأمنية في القصر الرئاسي.

مكاسب سياسية

ومن خلال تلك الاختلالات الأمنية، التي جاءت بعد يومين فقط من تصعيد عدن واقتحام قصر المعاشيق الرئاسي، يسعى المجلس الانتقالي إلى جني مكاسب سياسية إضافية فقط، من دون الالتفات للشق العسكري والأمني، وذلك بالمطالبة بتعيين محافظي المحافظات الجنوبية وتقاسم الوظائف مع الشرعية في السلك الدبلوماسي والجهات السيادية مثل البنك المركزي والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وتمثيله كطرف رئيسي في مشاورات السلام الشامل برعاية الأمم المتحدة.

ووفقاً لمراقبين، لا تزال هناك عقدة في تفسير اتفاق الرياض، وخصوصاً عقب الأزمة التي نشبت بعد تعيين أحمد بن دغر رئيساً لمجلس الشورى، حيث يطالب المجلس الانتقالي بالتشاور معه في كلّ القرارات التي يصدرها الرئيس عبدربه منصور هادي، وهو ما تعتبره الشرعية تجريداً لصلاحيات الرئيس.

ونشبت الأزمة السياسية الجديدة في وقت بدأت السعودية بتوسيع رقعة المعركة ضد الحوثيين في جبهات يمنية مختلفة، بهدف تخفيف الضغط عن محافظة مأرب النفطية، والحدّ من الهجمات الحوثية على أراضيها.