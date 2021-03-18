مأرب : إشهار عمل الفريق الإقليمي لتنسيق العمل الإنساني

الخميس 18 مارس - آذار 2021 الساعة 09 مساءً / مارب برس - مارب

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عقد اليوم، في مدينة مأرب لقاء موسع بين قيادة السلطة المحلية وممثلي مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (الاوتشا) لإشهار الفريق الإقليمي لتنسيق العمل الإنساني في محافظة مأرب ومناقشة آلية الاستجابة السريعة والطارئة للنازحين في المحافظة .

وخلال افتتاح اللقاء الذي حضره ممثلو عن 40 منظمة محلية ودولية ومدراء عدد من المكاتب التنفيذية، قدم وكيل محافظة مأرب الدكتور عبد ربه مفتاح نبذة مختصرة عن مستجدات الأوضاع الإنسانية والإغاثية في المحافظة والآثار الإنسانية للتصعيد العسكري المتواصل الذي تشنه مليشيات الحوثي الانقلابية في محافظة مأرب ونتائجه المأساوية على عشرات الآلاف من النازحين الذين استهدفت المليشيات مخيماتهم ومناطقهم في أطراف المحافظة.

واستعرض جهود السلطة المحلية والمكاتب التنفيذية في المحافظة في استقبال وإيواء النازحين الجدد القادمين من مديريات صرواح ورغوان ومدغل ومن المحافظات المجاورة وأهم الصعوبات والتحديات التي تواجهها في إيوائهم وتوفير احتياجاتهم الأساسية وتأمين الخدمات الضرورية لهم في ظل إمكانياتها المحدودة.

وسلم الوكيل مفتاح، منسق الشؤون الإنسانية في مكتب الاوتشا بعدن نسخة من خطة الاحتياج الإنساني في محافظة مأرب للعام الجاري 2021م.

وأكد أن النازحين الذين يصلون يومياً إلى مدينة مأرب يعانون أوضاعاً إنسانية صعبة جداً ويفتقرون للحد الأدنى من متطلبات الحياة الأساسية نتيجة عجز السلطة المحلية والمكاتب التنفيذية المعنية في استيعاب أعدادهم الكبيرة في ظل استمرار حركة النزوح اليومية وضعف دور المنظمات وضعف تدخلاتها الإنسانية تجاه النازحين في المحافظة.

ودعا مفتاح الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الإنسانية للقيام بمسؤولياتها تجاه ملايين النازحين الذين لجأوا إلى محافظة مأرب منذ العام 2015 هرباً من بطش المليشيات الحوثية في عدة محافظات للحفاظ على حياتهم ولصون كرامتهم وبحثاً عن الأمن والاستقرار والحياة الكريمة.

من جهته أوضح منسق الشؤون الإنسانية في مكتب الأمم المتحدة(الاوتشا) بعدن، نيلز دينجوول، أن مكتبه يدشن اليوم عمل فريق التنسيق الإقليمي في محافظة مأرب بعد تعيين ممثل دائم له ، ليتولى مهام الإشراف والتنسيق بين شركاء وكتل العمل الإنساني في المحافظة و يعمل على حشد الطاقات وجلب المزيد من الشركاء لتغطية احتياجات النازحين ومضاعفة التدخلات الإنسانية في المحافظة وفقاً للمعطيات من أرض الواقع.

وأشاد بجهود السلطة المحلية في محافظة مأرب ودورها الكبير في استيعاب مئات الآلاف من النازحين وتوفير احتياجاتهم خلال السنوات الماضية.. مبدياً استعداد الأمم المتحدة لمساندة جهود قيادة محافظة مأرب في إغاثة وإيواء عشرات الآلاف من النازحين الجدد وتلبية احتياجاتهم و التخفيف من معاناتهم وأكد حرصها على تعزيز التعاون والتنسيق مع قيادة السلطة المحلية بمأرب في الكثير من البرامج والمشاريع الإنسانية خلال الفترة القادمة.