”الانتقالي الجنوبي“ يلجأ لـ”ورقة خطيرة“ للضغط على الحكومة وتحقيق مكاسب سياسية مأرب : إشهار عمل الفريق الإقليمي لتنسيق العمل الإنساني وزير التربية يطلع على سير عملية الإعداد والتجهيز لامتحانات الشهادة العامة الإعلان رسميا عن غرة شهر رمضان العثور على فنانة سورية مقتولة داخل شقتها في هولندا هكذا احتفى ليفربول بذكرى رباعية صلاح ضد واتفورد (شاهد) عاجل: بيان لـ”الانتقالي الجنوبي“ عقب اجتماع رفيع لقيادات المجلس المدنية والعسكرية.. علَّق المظاهرات ومنح الحكومة فرصة ثلاث حلول مذهلة وسهلة لمواجهة تساقط الشعر قرارات ملكية يصدرها الملك سلمان يثني عليها النائب العام السعودي أول رئيسة إفريقية مسلمة ومحجبة تعرف عليها وعلى مسيرتها
اطلع وزير التربية والتعليم طارق العكبري، اليوم، على سير عملية الإعداد والتجهيز لامتحانات الشهادة العامة للعام الدراسي 2020-2021م .
وشدد وزير التربية خلال زيارته، ومعه الوكيل المساعد لقطاع المناهج والتوجيه التربوي الدكتور عبدالغني الشوذبي، الى المطبعة الخاصة بامتحانات الشهادة العامة بالعاصمة المؤقتة عدن، على ضرورة مضاعفة الجهود والالتزام بالانضباط الوظيفي والعمل بجد وتفاني لرفع مستوى الأداء وتطويره..مؤكدا اهتمام الوزارة بكافة الإدارات العاملة خاصة تلك التي تحمل الطابع الهام في العمل التربوي والتعليمي، وتوفير الاحتياجات وفق الإمكانيات المتاحة.
واستمع وزير التربية من المدير العام لإدارة المطبعة الخاصة بالامتحانات عبدالله فرج، إلى الترتيبات والتحضيرات الإدارية والفنية بالمطبعة في عملية إعداد وتجهيز امتحانات الشهادة العامة للعام الجاري..مشيراً الى التنسيق والترتيب لعملية طباعة الامتحانات وإيصالها للمحافظات في وقتها المحدد.