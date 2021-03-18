العثور على فنانة سورية مقتولة داخل شقتها في هولندا

الخميس 18 مارس - آذار 2021 الساعة 08 مساءً / مأرب برس- وكالات

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عثرت السلطات في هولندا، مساء الثلاثاء، على الفنانة السورية ممثلة المسرح، رائفة الرز، مقتولة داخل شقتها، فيما أكد شقيقها بأنها تعرضت لطعنات حادة.

والفنانة رائفة الرز هي ممثلة مسرح عرفت فنيا باسم "رائفة أحمد"، ووصلت إلى هولندا، وقدمت لجوءا فيها، قبل سنوات، بسبب الحرب في سوريا.

وكشف سليمان الرز، وهو شقيق الفنانة رائفة، بأنها تعرضت لطعنات حادة، وفشلت الإسعافات الأولية التي تلقتها من الشرطة بإنقاذ حياتها.

وأوضح لشبكة "سي أن أن" العربية، أن العائلة تلقت نبأ وفاة شقيقته صباح الأربعاء عن طريق إحدى صديقاتها المقيمات في هولندا، وعلموا أيضا أنّ التفاصيل حول حادثة مقتلها، والدوافع وراءها، لن تكون متوفرة قبل الأحد المقبل، لحين استكمال الشرطة الهولندية تحقيقاتها.

وشاركت الفنانة رائفة الرز بأدوار ثانوية في عدد محدود من الأعمال التلفزيونية السورية، كـ "غزلان في غائبة الذئاب" و"أهل الراية2"، والجزء الثاني من مسلسل "دنيا"، إلى جانب تقديمها عدة أدوار مسرحية.

وتداول العديد من الفنّانين السوريين خبر العثور على جثتها في منزلها بهولندا، وعبروا عن صدمتهم، وحزنهم الشديد لمقتلها.

وكتبت الفنانة أمل عرفة، على حسابها في "تويتر"، قائلة: "يا وجع قلبي، رحتي لآخر الدنيا مشان أمان إبنك.... بيتك الدافي صار مسرح جريمة!!!!... الله ياخدلك حقك من اللي قتلك...".