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السعودية.. الشيخ السديس يصدر فتوى بخصوص  لقاح كورونا في رمضان

الخميس 18 مارس - آذار 2021 الساعة 08 مساءً / مأرب برس- وكالات
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أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في السعودية، الشيخ عبد الرحمن السديس، أن تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا لا يفطر الصائم.

وأوضح السديس أن اللقاح المضاد للفيروس لا يعد من نواقض الصيام في نهار شهر رمضان.

وشدد على ضرورة عدم تأخير القضاء إلى ما بعد رمضان الآخر لغير عذر، أما إذا كان تأخيره لغير عذر وجبت عليه الكفارة في تركه الصيام، بأن يخرج عنه إطعام مسكين عن كل يوم أفطر فيه.

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