صحيفة إسرائيلية تكشف ترتيبات أبوظبي ارجاء قمة نتنياهو

الخميس 18 مارس - آذار 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- وكالات

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ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الإمارات العربية المتحدة أرجأت الاستعدادات للقمة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بحضور مسؤول رفيع في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وذكرت الصحيفة الإسرائيلية أن القمة المتوقع عقدها في أبو ظبي في أبريل، كانت موضع شك بعد أن ورد أن ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد آل نهيان، "غاضب" من استخدام نتنياهو المزعوم لصفقة التطبيع لأغراض انتخابية.

وعلى الرغم من أنه لم يتم الإعلان عن عقد القمة بشكل رسمي، إلا أن نتنياهو ألمح إلى قمة محتملة في مقابلات أجراها خلال الأيام العديدة الماضية. وبحسب الصحيفة، فقد تم اختيار رؤساء دول عربية للمشاركة فيها.

ويأتي هذا التقرير على خلفية الرفض الإماراتي لمحاولات نتنياهو المزعومة لتلائم زيارة أبو ظبي قبل انتخابات الكنيست الأسبوع المقبل.

وأعرب وزير الشؤون الخارجية الإماراتي السابق، أنور قرقاش، عن رفضه للاقتراح القائل بأن بلاده قد تُستخدم كأداة انتخابية لمساعدة "حكومة صديقة".

وكتب قرقاش على "تويتر": "من وجهة نظر دولة الإمارات، فإن الهدف من الاتفاقات، هو توفير أساس استراتيجي قوي لتعزيز السلام والازدهار مع دولة إسرائيل وفي المنطقة الأوسع"، مؤكدا أن "الإمارات لن تكون طرفا في أي عملية انتخابية داخلية في إسرائيل، الآن أو في أي وقت".