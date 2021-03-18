الكشف عن رسالة سرية من عبدالملك الحوثي إلى محمد بن زايد

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كشف القيادي في المليشيات الحوثية محمد علي الحوثي، عن وصول رسالة من زعيم المليشيات عبد الملك الحوثي، إلى الإمارات، والتي أدت إلى "توقف استهدافها".
وقال محمد علي الحوثي في تغريدة عبر تويتر، إنه "بطريقة ما وصلت رسالة من قائده عبدالملك الحوثي إلى الإمارات، نصحهم فيها بالتوقف".
لافتا إلى أن الرسالة دفعت الإمارات إلى "إعلان انسحابها رسميا" من التحالف العربي الذي تقوده السعودية.
وأضاف: "وتوقف الاستهداف لها (للإمارات)، وإذا أعلنت السعودية انسحابها كما فعلت الإمارات من اليمن فسيتوقف قصفها، هذه هي الحكاية لا أكثر فيما أعتقد"، على حد قوله.