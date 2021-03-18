الموت يفجع الأسرة الحاكمة في السعودية

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أعلن الديوان الملكي في السعودية، اليوم الخميس، عن وفاة الأمير بندر بن ذعار بن تركي بن عبد العزيز بن تركي آل سعود.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، جاء في بيان الديوان: "انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير بندر بن ذعار بن تركي بن عبد العزيز بن تركي آل سعود،
وسيصلى عليه إن شاء الله يوم غد الجمعة في مدينة الرياض". وأضاف البيان: "تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".