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الموت يفجع الأسرة الحاكمة في السعودية

الخميس 18 مارس - آذار 2021 الساعة 07 مساءً / مارب برس - واس
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أعلن الديوان الملكي في السعودية، اليوم الخميس، عن وفاة الأمير بندر بن ذعار بن تركي بن عبد العزيز بن تركي آل سعود.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، جاء في بيان الديوان: "انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير بندر بن ذعار بن تركي بن عبد العزيز بن تركي آل سعود،

وسيصلى عليه إن شاء الله يوم غد الجمعة في مدينة الرياض". وأضاف البيان: "تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".

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