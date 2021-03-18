اشتداد المعارك بـ”هيلان مأرب“ وقتلى الحوثيين يقتربون من ـ100 قتيل

الخميس 18 مارس - آذار 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أعلنت قوات الجيش الوطني، الخميس 18 مارس/آذار، مصرع 30 عنصرا من ميليشيا الحوثي الانقلابية في معارك بجبهة "هيلان" غربي محافظة مأرب (شمال شرقي اليمن)، بعد ساعات من مصرع أكثر من 60 آخرين في الجبهة ذاتها.



وبحسب بيان للمركز الإعلامي للقوات المسلحة فان، "قوات الجيش والمقاومة نفّذت صباح اليوم كمينين محكمين لمجاميع حوثية حاولت التسلل إلى مواقع عسكرية في جبهة هيلان".



وأكد البيان، "مصرع ما لا يقل عن 30 حوثياً وجرح آخرين"، فيما استعادت قوات الجيش الوطني أسلحة خفيفة وذخائر متنوعة كانت بحوزة عناصر المليشيا.



ويأتي ذلك بعد ساعات من كسر قوات الجيش هجوماً انتحارياً نفذته المليشيا على مواقع عسكرية في ذات الجبهة، تكبّدت فيه المليشيا أكثر من 60 قتيلاً وعشرات الجرحى وخسائر أخرى في المعدات القتالية.

كما لقي عدد من عناصر المليشيا مصرعهم، بغارات لطيران التحالف العربي استهدفت تجمعات وتعزيزات عسكرية تابعة للحوثيين في الجبهة ذاتها.



ومنذ مطلع فبراير الماضي، تشهد جبهات القتال المحيطة بمأرب؛ معارك هي الأعنف أسفرت عن مقتل المئات من عناصر ميليشيات الحوثي وتكبديها خسائر كبيرة في العتاد.