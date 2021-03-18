12 قتيلاً بهجوم استهدف قوات مدعومة إماراتياً بأبين

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قُتل 12 عسكرياً ومدنياً، اليوم الخميس 18 مارس/آذار، بهجوم انتحاري استهدف حاجزاً أمنياً، لقوات "الحزام الأمني" المدعومة إماراتياً في محافظة أبين (جنوبي اليمن).
وقالت مصادر محلية، إن الهجوم الذي يُعتقد وقوف تنظيم "القاعدة" خلفه، أسفر عن سقوط 7 جنود من القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي و3 مدنيين على الأقل.
وأشارت المصادر إلى أن الهجوم أسفر أيضاً عن سقوط 4 مدنيين من المارة، كانوا قرب الحاجز الأمني لحظة وقوع الانفجار.
وأوضحت أن العناصر التابعين لتنظيم "القاعدة" استخدموا في هجومهم قنابل يدوية ورشاشات متوسطة.
ووقع التفجير في مديرية أحور شرقي محافظة أبين وهي منطقة خاضعة لسيطرة قوات الحزام الأمني المدعومة إماراتياً، والتي شهدت سابقاً نشاطاً لتنظيم "القاعدة".
وتتعرض المقار العسكرية والحواجز الأمنية في المحافظة لهجمات متكررة، تنسب عادة إلى تنظيم القاعدة الذي ينشط في المناطق الجبلية القريبة من مديريتي أحور والمحفد شرقي عاصمة أبين "زنجبار".
وينشط التنظيم بين فترة وأخرى بعدة مناطق في اليمن، وينفذ عمليات هجومية ضد قوات أمنية وعسكرية، تخلف عادة قتلى وجرحى.