أول رد من بوتين على تهديد بايدن الذي وصفه بالمجرم القاتل توكل كرمان في ذكرى مجزرة جمعة الكرامة: الذل والهوان للمخلوع وبلاطجته قيادة محور طور الباحة تعلن دحر الحوثيين من مساحة 40كم وتكشف الهدف القادم الرياض تكشف نتائج التحقيق في حادثة الطفلة التي نهشتها 5 كلاب ضالة طائرات مسيرة تحوم فوق القصر الرئاسي في عدن قال إن الإمارات تريد قتله.. الشيخ العيسي يرشح نفسه لرئاسة اليمن ويؤكد: هادي وضعه صعب ومعين مشغول بالتجارة ظهور أعراض الحموضة المتكررة في الفم تنذر بمرض قاتل ويستدعى زيارة الطبيب فورا أول تحرك من سوريا ردا على القصف الإسرائيلي الأخير على ريف دمشق نجاة وزير في الحكومة الشرعية من محاولة إغتيال في عدن وزارة الخارجية الروسية تكشف عن قرار غير مسبوق رداَ على إساءة بايدن بكق بوتين
قالت الناشطة اليمنية توكل كرمان الحائزة على جائزة نوبل للسلام، ان جمعة الكرامة ستظل يوم استثنائي فارق في تاريخ كفاح اليمنيين في سبيل الحرية.
وفي مثل هذا اليوم 18 مارس 2011 قتل نظام صالح وأصاب المئات من شباب الثورة السلمية، التي اندلعت ضد نظام حكمه،قبل عشر سنوات.
كرمان ذكرت في منشور -رصده محرر مأرب برس- على صفحتها في الفيسبوك اليوم الخميس، ان المخلوع صالح أمر قواته وبلاطجته في مثل هذا اليوم(جمعة الكرامة) بقتل المتظاهرين السلميين في ساحة التغيير بالعاصمة صنعاء.
وختمت بالقول:المجد والخلود والرحمة للشهداء والذل والهوان للمخلوع وبلاطجته.
ولم يمكث صالح طويلا بعد ارتكابه لهذه المجزرة، ثم خروجه من السلطة في 2012 ،فقد قتله الحوثيون الذين تحالف معهم واسقطوا الدولة، في ديسمبر من العام 2017.