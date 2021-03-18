توكل كرمان في ذكرى مجزرة جمعة الكرامة: الذل والهوان للمخلوع وبلاطجته

الخميس 18 مارس - آذار 2021 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-خاص

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قالت الناشطة اليمنية توكل كرمان الحائزة على جائزة نوبل للسلام، ان جمعة الكرامة ستظل يوم استثنائي فارق في تاريخ كفاح اليمنيين في سبيل الحرية.

وفي مثل هذا اليوم 18 مارس 2011 قتل نظام صالح وأصاب المئات من شباب الثورة السلمية، التي اندلعت ضد نظام حكمه،قبل عشر سنوات.

كرمان ذكرت في منشور -رصده محرر مأرب برس- على صفحتها في الفيسبوك اليوم الخميس، ان المخلوع صالح أمر قواته وبلاطجته في مثل هذا اليوم(جمعة الكرامة) بقتل المتظاهرين السلميين في ساحة التغيير بالعاصمة صنعاء.

وختمت بالقول:المجد والخلود والرحمة للشهداء والذل والهوان للمخلوع وبلاطجته.

ولم يمكث صالح طويلا بعد ارتكابه لهذه المجزرة، ثم خروجه من السلطة في 2012 ،فقد قتله الحوثيون الذين تحالف معهم واسقطوا الدولة، في ديسمبر من العام 2017.