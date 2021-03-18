قيادة محور طور الباحة تعلن دحر الحوثيين من مساحة 40كم وتكشف الهدف القادم

الخميس 18 مارس - آذار 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أوضحت قيادة محور طور الباحة العسكري(يتبع محافظة لحج) طبيعة المعركة المشتركة مع محور تعز، التي انطلقت امس الأربعاء، والتي تأتي استكمالاً لتحرير مناطق جنوب محافظة تعز من مليشيا الحوثي المدعومة من إيران في جبهات حيفان والقبيطة والصلو وصولاً إلى الراهدة.

وأكدت لموقع الجيش "سبتمبر نت" أن وحدات الجيش حققت تقدماً سريعاً في بدء العمليات حيث حررت 10 مواقع عسكرية على مساحة 40 كيلو متراً كانت تحت سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية، منذ العام 2016م.

وأضافت أن من بين تلك المناطق كانت تتخذها المليشيات لإطلاق الصواريخ على خمس مديريات وتهدد العاصمة المؤقتة عدن.

وأشارت إلى أن قوات الجيش أسقطت أثناء معارك الأمس طائرة مفخخة تتبع المليشيات اثناء محاولة استهدافها غرفة عمليات مشتركة للجيش الوطني في منطقة (الزبيرة) قدس.

وقال رئيس عمليات محور طور الباحة العميد فارس الحفيظي إن عملية التحرير انطلقت ولن تتوقف مهما كانت الأسباب حتى استكمال تحرير حيفان والمديريات المجاورة لها بالتنسيق والتعاون مع جميع الوحدات العسكرية وأبطال المقاومة في تعز ولحج.

وكشف الحفيظي عن استشهاد 3 من أبطال اللواء الرابع مشاة، جبلي وأضاف أن الجيش تمكن من القبض على عدد من "المغرر بهم" ممن الذين كانوا يقاتلون في صفوف المليشيا الحوثية الايرانية.