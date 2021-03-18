طائرات مسيرة تحوم فوق القصر الرئاسي في عدن

الخميس 18 مارس - آذار 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-عدن

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اسقطت الدفاعات الارضية في العاصمة عدن ليل امس طائرات مسيرة اقتربت من قصر معاشيق الرئاسي،مقر الحكومة اليمنية.

ووفق مصادر محلية فان الدفاعات الارضية اسقطت طائرة مسيرة الأربعاء فوق قصر معاشيق في عدن، واخرى في سماء عدن.

واقتحم متظاهرون موالون للانتقالي، الثلاثاء، قصر معاشيق الذي تقيم فيه الحكومة المشكلة بموجب اتفاق الرياض.

وأكدت الحكومة اليمنية الشرعية، مساء الثلاثاء، أن اقتحام قصر معاشيق الرئاسي في العاصمة المؤقتة عدن، من قبل متظاهرين، "لا ينتمي لأي شكل من أشكال التظاهر السلمي المشروع قانونا والمفهومة أسبابه ولا يمكن أن يصنف إلا كشكل من أشكال الفوضى والاعتداء على الدولة والقانون" .

و عبرت الحكومة في بيان صحافي، عن تفهمها وتقديرها لحق المواطنين في التظاهر السلمي والتعبير بالوسائل التي كفلها الدستور والقانون.. وأضافت أن "هذا الحرف للتظاهرات عن المسار السلمي لا يخدم في النهاية إلا دعاة الفوضى وتهديد الأمن والاستقرار وبالأخص ميليشيا الحوثي الانقلابية، وما حدث اليوم يشدد على ضرورة مضاعفة الجهود لسرعة استكمال مسار تنفيذ اتفاق الرياض في الجوانب الأمنية والعسكرية".