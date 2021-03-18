نجاة وزير في الحكومة الشرعية من محاولة إغتيال في عدن

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نجا وزير الخدمة المدنية والتأمينات في الحكومة بعدن، الدكتور عبد الناصر الوالي، من محاولة اغتيال، اليوم الخميس، في مدينة عدن جنوبي البلاد.
وقالت صحيفة "عاجل" السعودية إن "محاولة الاغتيال تمت عبر عبوة ناسفة استهدفت موكب الوزير المنتمي للمجلس الانتقالي الجنوبي، أثناء مرور موكبه على طريق العريش، بمديرية خور مكسر".
وأضافت أن "الوزير لم يصب بأي أذى في التفجير، كما لم تقع أي إصابات في الأفراد المرافقين له، باستثناء وقوع خسائر مادية طفيفة في أحد الأطقم الأمنية المرافقة". وكان متظاهرون غاضبون اقتحموا قصر المعاشيق في عدن، يوم الثلاثاء الماضي، مقر إقامة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.
وتظاهر الآلاف من سكان مدينة عدن احتجاجا على سوء الأوضاع المعيشية، وتردي الخدمات وتأخر دفع المستحقات من رواتب ومعاشات، واتجه المتظاهرون صوب قصر معاشيق، حيث أطلقت النار في الهواء من قبل حراسة القصر في محاولة لثنيهم عن اقتحامه، فيما تمكن المتظاهرون من دخول القصر، مرددين هتافات "ثورة ثورة يا جنوب"، وعبارات منددة بالحكومة