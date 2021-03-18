الجيش الوطني يعلن عن بدأ عملية عسكرية واسعة جنوب وشرق تعز وهذه أبرز التفاصيل اطلاق حملة واسعة لدعم الجيش الوطني تحت شعار من مأرب الصمود الى تعز الانتصار أول ترحيب يمني بدعوة السعودية إلى استكمال اتفاق الرياض إصلاح حضرموت يحدد موقفة من المطالب الشعبية العادلة ويؤكد دعمة للنضال السلمي ويدعو لمعالجة الاختلالات بالمحافظة لقاء مغربي إسرائيلي جديد هو الأول من نوعه أول ابتكار من نوعه في العالم للكشف عن خلايا السرطانية في 10 دقائق ظهور أعراض ..مرارة في الفم تنذر بمرض قاتل ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا بعد دور الـ16 تعــز تنتصر.. الجيش يزف انتصارات جديدة الخليجيون يعلنون موقفاً مُوحداً وحازماً لردع مليشيات«الحـوثي»ومواجهة تهديدات طهران.. بيان
اطلقت مؤسسة وطن التنموية مساء اليوم حملةً واسعةً بمأرب لدعم ومساندة الجيش الوطني بمختلف جبهات محافظة تعز.
وحسب رئيس المؤسسة الدكتور علي سيف الرمال، " فان الحملة التي انطلقت في مأرب مساء الاثنين وتستمر لمدة اسبوعين، تهدف الى دعم ومساندة الابطال في مختلف جبهات تعز، والذين يسطرون اروع الانتصارات ضد مليشيا الحوثي"،
مؤكداً ان الحملة تأتي في اطار التلاحم الوطني والجمهوري، ولتجسد معاني وحدة الصف والتكاتف معاً للوقوف صفاً واحداً ضد المشروع الطائفي الحوثي".
واوضح الدكتور الرمال، انه وبعد انتهاء الحملة ستنطلق قافلة دعم ومساندة من مأرب الى تعز لاسناد ابطال الجيش الوطني بمختلف جبهات محافظة تعز".
ودعا رئيس مؤسسة وطن كافة ابناء اليمن الاحرار في الداخل والخارج الى المشاركة الفاعلة في هذه الحملة الواسعة لدعم ومساندة ابطال الجيش الوطني بمحافظة تعز، حتى يستكلمون تحرير كافة مناطق المحافظة من مليشيا الحوثي الارهابية.
للتبرع لدعم الحملة من داخل اليمن وخارجه على ارقام الحسابات التالية: بنك الانشاء والتعمير ( 8862310897981001).
الشارقة للصرافة( 1231102890). كاك بنك( 007164).