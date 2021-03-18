اطلاق حملة واسعة لدعم الجيش الوطني تحت شعار من مأرب الصمود الى تعز الانتصار

الخميس 18 مارس - آذار 2021 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ غرفة الأخبار

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اطلقت مؤسسة وطن التنموية مساء اليوم حملةً واسعةً بمأرب لدعم ومساندة الجيش الوطني بمختلف جبهات محافظة تعز.

وحسب رئيس المؤسسة الدكتور علي سيف الرمال، " فان الحملة التي انطلقت في مأرب مساء الاثنين وتستمر لمدة اسبوعين، تهدف الى دعم ومساندة الابطال في مختلف جبهات تعز، والذين يسطرون اروع الانتصارات ضد مليشيا الحوثي"،

مؤكداً ان الحملة تأتي في اطار التلاحم الوطني والجمهوري، ولتجسد معاني وحدة الصف والتكاتف معاً للوقوف صفاً واحداً ضد المشروع الطائفي الحوثي".

واوضح الدكتور الرمال، انه وبعد انتهاء الحملة ستنطلق قافلة دعم ومساندة من مأرب الى تعز لاسناد ابطال الجيش الوطني بمختلف جبهات محافظة تعز".

ودعا رئيس مؤسسة وطن كافة ابناء اليمن الاحرار في الداخل والخارج الى المشاركة الفاعلة في هذه الحملة الواسعة لدعم ومساندة ابطال الجيش الوطني بمحافظة تعز، حتى يستكلمون تحرير كافة مناطق المحافظة من مليشيا الحوثي الارهابية.

للتبرع لدعم الحملة من داخل اليمن وخارجه على ارقام الحسابات التالية: بنك الانشاء والتعمير ( 8862310897981001).

الشارقة للصرافة( 1231102890). كاك بنك( 007164).