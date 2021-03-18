أول ترحيب يمني بدعوة السعودية إلى استكمال اتفاق الرياض

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سارعت الحكومة اليمنية و«المجلس الانتقالي الجنوبي» إلى الترحيب بدعوة السعودية لاجتماع طرفي «اتفاق الرياض» في الرياض لإكمال النقاط المتبقية، بعدما أدانت الرياض، في بيان، اقتحام متظاهرين يوم الثلاثاء «قصر معاشيق» مقر الحكومة اليمنية.
وأكدت السعودية دعمها للحكومة اليمنية التي باشرت مهامها في العاصمة المؤقتة عدن في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، برئاسة الدكتور معين عبد الملك،
وأهمية منحها الفرصة الكاملة؛ «لخدمة الشعب اليمني في ظل الأوضاع الإنسانية والاقتصادية الصعبة الراهنة