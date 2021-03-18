إصلاح حضرموت يحدد موقفة من المطالب الشعبية العادلة ويؤكد دعمة للنضال السلمي ويدعو لمعالجة الاختلالات بالمحافظة

الخميس 18 مارس - آذار 2021 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ غرفة الأخبار

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أكد إصلاح حضرموت موقفه الثابت مع المطالب الشعبية السلمية والمتمثلة في إلغاء الزيادات غير المبررة في أسعار المحروقات والتي ضاعفت من معاناة المواطنين بشكل عام وكل قطاعات المجتمع .

داعياً الحكومة والسلطات المحلية في المحافظة سرعة معالجة آثارها .

وثمن إصلاح حضرموت صور التعبير السلمية الشعبية والطلابية التي شهدتها المكلا ومدن حضرمية أخرى داعياً السلطات إلى سرعة التجاوب مع تلك المطالب وتفهم معاناة تلك الشرائح المتضررة من تردي الأوضاع ، مقدراً الحركة الطلابية التي دفعت بها الظروف للإلتحاق بموجة الاحتجاجات وقد عبرت عن معناتها بتلك الصورة الحضارية الرائعة والمشرفة والتي بينت في مطالبها خطورة الأوضاع على استمرارية عملية التعليم في ظل هذا الغلاء الفاحش وضعف مستوى دخل الفرد .

مؤكداً موقف الاصلاح الثابت مع الحقوق وحرية التعبير بالطرق السلمية التي كفلها الدستور والقانون .. مستنكراً استخدام الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين سواء في المكلا أو سيئون وكذا الاعتقالات خارج نطاق القانون معتبراً هذه الأساليب لا تحل المشاكل بل تزيد من تعقيدات المشهد أكثر. كما يدين إصلاح حضرموت أي اعتداء على المصالح والممتلكات العامة والخاصة وحالات العنف التي شهدتها بعض حركات الإحتجاج واتخاذ أساليب بعيدة عن النضال السلمي ، والذي لا يحقق أهداف ولا يأتي بحقوق بل يسئ لحضرموت وابنائها ونضالها ويفسد التحركات المطلبية ويفقدها التعاطف ويضعف الالتفاف الشعبي حولها .

وثمن إصلاح حضرموت في اجتماع مكتبه التنفيذي، يوم أمس بالمكلا ،مبادرة الأحزاب والقوى السياسية بالمحافظة الأسبوع الماضي الذي تداعوا فيه لتدارس الأوضاع ، وتبني القوى السياسية بالمحافظة مطالب الشارع بإلغاء الزيادة في أسعار المحروقات والمطالبة بفتح مطار الريان وضبط المتلاعبين بأقوات الناس و مصادر رزقهم .. داعياً إلى المزيد من العمل المنسق بين القوى السياسية بالمحافظة لايقاف عبث العابثين بمقدرات المحافظة ونهب ثرواتها مشدداً إلى ضرورة عودة المجالس المحلية والرقابية للقيام بدورها في خدمة المجتمع.

وأشاد إصلاح حضرموت بانتصارات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ورجال القبائل في مأرب والجوف وتعز والبيضاء وغيرها من المناطق وتحريرها من الإنقلاب الحوثي الإرهابي وإفشال مخططات تهدف إلى تمزيق اليمن والنيل من دول الجوار ضمن المشروع الإيراني الفارسي وبتواطؤ واضح من قوى إقليمية ودولية .. مثمناً الالتفاف الرسمي والشعبي ضد الإرهاب الحوثي .. ودعا إصلاح حضرموت الرئيس ورئيس الوزراء والتحالف والسلطات بالمحافظة إلى اتخاذ إجراءات سريعة وعاجلة لايقاف تدهور العملة وتنفيذ بقية بنود اتفاق الرياض لرفع معاناة المواطنين و التي تزداد يوماً بعد يوم .. .