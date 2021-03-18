أول ابتكار من نوعه في العالم للكشف عن خلايا السرطانية في 10 دقائق

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ابتكر أطباء بريطانيون طريقة جديدة للكشف عن الخلايا السرطانية في المريء لا تستغرق أكثر من 10 دقائق.
الاكتشاف العلمي بدأ بعدما اعتمد مستشفى "يونيفرستي كولدج لندن" في بريطانيا "الإسفنج الخلوي" للمرضى الذين يعانون ما يعرف باسم "مريء باريت"، حيث تنمو الخلايا المبطنة للمريء على نحو غير طبيعي.
وبحسب صحيفة "ذا تايمز" البريطانية، فإن هؤلاء الأشخاص هم الأكثر عرضة للإصابة بالمرض الأمر الذي يتوجب إجراء فحوص منتظمة لهم. وعادة ما تتم عملية الفحص من خلال آلية "التنظير" للمعدة، باستخدام أنبوب رفيع مرن مزود بضوء وكاميرا في أحد طرفيه للنظر داخل المريء وأخذ خزعة.
الى ان الابتكار الجديد أحدث ثورة في هذا المجال، فهو عبارة عن إسفنج خلوي في حجم كبسولة صغيرة مكونة من عدة فيتامينات.
حيث يقوم المريض ببلع الكبسولة التي تعطى له مزودة بخيط، ممسكا به بيده لتذوب الكبسولة بعد 7 دقائق مطلقة الإسفنجة، ليقوم المريض بسحب الخيط مرفقة بالإسفنجة التي تجمع الخلايا من المريء عند خروجها.
ووصف "يونيفرستي كولدج لندن"، المتخصص للمرضى الذين يعانون مريء باريت، إنه المستشفى الأول في العالم الذي يتبنى التقنية الجديدة كعلاج قياسي خارج التجارب السريرية