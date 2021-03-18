ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا بعد دور الـ16

الخميس 18 مارس - آذار 2021 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 299

تقدم النجم النرويجي الشاب إيرلينغ هالاند ترتيب هداف الموسم الحالي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم (2020-2021)، بعد انتهاء مباريات دور السادس عشر من البطولة "التشامبيونز ليغ".

وقاد إيرلينغ هالاند "الفتى الذهبي" فريقه بوروسيا دورتموند إلى التأهل إلى الدور ربع النهائي للبطولة، على حساب منافسه إشبيلية، بإحرازه 5 أهداف في مرماه، منها ثلاثية "هاتريك" في مباراة الذهاب (3-2) التي أقيمت على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان" بمدينة إشبيلية، وهدفين في لقاء الإياب (2-2) على ملعب "سيغنال ايدونا بارك" بمدينة دورتموند.

وأحرز النجم النرويجي الشاب (20 عاما) 10 أهداف في الموسم الحالي لدوري الأبطال حتى الآن، متقدما بفارق 4 أهداف عن أقرب مطارديه.

ووفقا لشبكة "أوبتا"، فإن هالاند سجل 20 هدفا في دوري الأبطال منذ ظهوره الأول في سبتمبر 2019.

وبات المهاجم النرويجي أسرع لاعب يصل إلى 20 هدفا في تاريخ البطولة خلال 14 مباراة، متفوقا على الإنجليزي هاري كين، الذي وصل إلى الرقم نفسه من الأهداف خلال (24 مباراة)، وأليساندرو ديل بييرو (26 مباراة)، ورود فان نيستلروي (27 مباراة)، وفيليبو إنزاغي (28 مباراة).

كما أصبح هالاند أصغر لاعب على الإطلاق يهز الشباك في 6 مباريات متتالية بدوري الأبطال، وعمره 20 عاما و231 يوما، متخطيا نجم باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، البالغ من العمر 22 عاما، في عدد الأهداف المسجلة بدوري الأبطال 19.

وفي ما يلي ترتيب أفضل هدافي دوري أبطال أوروبا بعد دور الـ16 من البطولة:

1- النرويجي إيرلينغ هالاند (بوروسيا دورتموند) – برصيد 10 أهداف

2- الإسباني ألفارو موراتا (يوفنتوس) – برصيد 6 أهداف

- البرازيلي نيمار (باريس سان جيرمان) – برصيد 6 أهداف

- الفرنسي أوليفيه جيرو (تشيلسي) – برصيد 6 أهداف

- المغربي يوسف النصيري (إشبيلية) – برصيد 6 أهداف

- الإنجليزي ماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد) – برصيد 6 أهداف

- الفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جيرمان) – برصيد 6 أهداف

8- الفرنسي كريم بنزيما (ريال مدريد) – 5 أهداف

- المصري محمد صلاح (ليفربول) – 5 أهداف

- البولندي روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ) – 5 أهداف

- البرتغالي سيرجيو أوليفيرا (بورتو) – 5 أهداف

- الإيطالي شيرو إيموبيلي (لاتسيو) – 5 أهداف

- الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة) – 5 أهداف

14- الإيطالي فيدريكو كييزا (يوفنتوس) – 4 أهداف

- الإسباني فيران توريس (مانشستر سيتي) – 4 أهداف

- البلجيكي روميلو لوكاكو (إنتر ميلان) – 4 أهداف

- البرتغالي ديوغو جوتا (ليفربول) – 4 أهداف

- النرويجي توكماك نغوين (فيرينتسفاروش) – 4 أهداف

- الهنغاري دومينيك سوبوسلاي (ريد بول سالزبورغ) – 4 أهداف

- البرتغالي كريستيانو رونالدو (يوفنتوس) – 4 أهداف

- البرتغالي برونو فيرنانديز (مانشستر يونايتد) – 4 أهداف.