تعــز تنتصر.. الجيش يزف انتصارات جديدة

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حررت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية اليوم الأربعاء، مناطق واسعة في في جبهات جنوب وغرب محافظة تعز عقب معارك عنيفة تكبدت فيها مليشيا الحوثي الانقلابية خسائر فادحة بالأرواح والعتاد.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)عن مصدر عسكري قولة :أن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تمكنت في جبهة الأحكوم بمديرية حيفان من تحرير تلال الخزان، والخضر، والدبعي، والقواعدة، وجاشع، وعقبة المشقب، والقببه، والمشجح، وسوق الزبيرة بعزلة قدس وطائرتين مسيرتين للميليشيات .. مشيراً إلى أنه تم في جبهة مقبنة غرب تعز تحرير تباب المطاحن والسوداء والغبراء وقرية المطاحن .
واضاف أن قوات الجيش شنت هجوماً واسعاً على مواقع الميليشيات الإنقلابية في جبهة الشقب جنوب شرق المحافظة وسط إنهيارات كبيرة في صفوف الميليشيات .. لافتاً إلى أن العمليات العسكرية لازالت مستمرة في مختلف جبهات محافظة تعز وسط سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات بينهم قيادي ميداني .